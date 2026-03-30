U Kamernom teatru 55 večeras drama „Malograđanska svadba“

Na repertoaru Kamernog teatra 55 večeras, u 20.00 sati, bit će prikazana drama “Malograđanska svadba” Bertolda Brehta (Brecht). Reditelj je Paolo Mađeli (Magelli), a uloge tumače: Ermin Bravo, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Sabit Sejdinović, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Muhamed Hadžović, Amar Selimović i Davor Golubović.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Mjera za mjeru”

Vilijama Šekspira (Willam Shakespeare). Režiju potpisuje Mirko Radonjić, a igraju: Snežana Bogićević, Ana Mia Karić, Adnan Kreso, Hana Zrno, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak i Faruk Hajdarević.