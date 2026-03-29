Reditelj Andraš Urban bez zadrške o regionalnoj kulturnoj sceni: Bez publike nema ni pozorišta

- Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Možda bih u ovom trenutku nabrajao previše naslova. Nedavno smo završili predstavu „Utopija – podsjetnik za bolji život“. Pored tročlanog orkestra, predstavu izvodi sjajna glumica Novosadskog pozorišta Gabrijela Mesaroš Crnković. Tekst je univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Na neki način mislim da je ta predstava moj umjetnički, pa i građanski, ljudski manifest. Čista je, jasna i komunicira na više nivoa, a svakako je humanistički nastrojena. Kao i svaka dobra umjetnost. Neke predstave su mi možda značajnije u nekom svom umjetničkom razvoju, neke na osnovu toga kako ili koliko su doprinijele nekoj mojoj afirmaciji, mada je sve to nekako i povezano. Znate, mislim da se u pozorištu i dalje bavim onim stvarima kojima sam se bavio kada sam počeo kao srednjoškolac. Znači, nema nekog diskontinuiteta ili promjene u tom pravcu.

- Kada društvo kako mi ga znamo nije bilo u krizi. Ne sjećam se vremena kada to ne bismo mogli reći, a isto je i s pozorištem. Istina, mislim da pozorište i izlazi iz neke svoje krize, bar nekako postaje bitno ili moguće da se iznova i iznova promisli. Šta je pozorište i šta treba ili može da bude, osim neka snobovska obaveza tankog sloja kulturnih konzumenata ili puko očekivanje ljudi koji rade u pozorištima da društvo treba da reaguje na način da ga posećuje, bez obzira na to da ona nije ni u kakvoj vezi sa stvarnošću. Ne vjerujem da je utjecaj pozorišta danas manji. Čak naprotiv. U nekim slučajevima baš pokazuje da ima vrlo značajan utjecaj na ljude, na njihovo mišljenje i na njihov stav. Naravno, i milion puta sam to već rekao, od pozorišta ne treba da očekujemo više kao od drugih umjetničkih disciplina. Kada odgledate neku predstavu i ne krenete da dižete barikade, to ne znači da teatar nema utjecaj. Primanje pozorišta je intimna priča gledalaca i scenskog dešavanja, ako želite, glumačkog umijeća. Kad odgledate dobro pozorište, valjda treba da se osjećate kao kada pročitate dobru knjigu. A ne da krenete da demolirate svijet. Svakako to nećete uraditi.

Osnivač ste festivala “Desire Central Station”. Koliko je danas teško održati međunarodni teatarski festival koji njeguje autorski i alternativni izraz?

- Užasno je teško. Prvo što ćemo reći su finansije, znači sistem koji vas podržava koliko podržava. Jedva. Niko ne želi festival koji se ne uklapa u politički marketing. Populističke priredbe ili koncepti su prioritet, a ne nonkonformistički izraz. Mislim da smo u neku ruku i napravili grešku kada smo, zbog želje da radimo i stvaramo, znači da postojimo, prihvatili neljudske odnose i pravili teatar, čak i vrlo dobar teatar od ničega, s ogromnim angažmanom sopstvenih resursa, i trošili se na neadekvatne uslove. Time smo naučili politiku, vlast, kako god hoćete da tu stvar zovemo, da mi možemo ni iz čega, i da je sasvim normalno da umjetnici ili kulturni radnici rade u neljudskim uslovima. S druge strane, baš ta požrtvovanost obezbijedila je da se ne poruši sve do kraja.

U užoj geografskoj regiji jedva ćete naći ustanove ili institucije koje su sposobne da se nose s idejama koje odudaraju od vladajućih, mejnstrim ideja. Znači, politička vlast je sve požderala, učinila svojim. A stranačko zapošljavanje je degradiralo sve na najniži nivo.

No, što se vašeg pitanja tiče, koliko god da je teško, „Desire“ festival ne planira zasad da se ukine, i dalje ćemo raditi na tome, i dalje ćemo staviti u prvi plan umjetnost. Nikad mi se nije dopalo kada neki festivali pozovu jednu-dvije provokativne, autorske ili angažovane predstave, da bi nekako opravdali svoj imidž i opstanak, a ostatak programa je vrlo osrednji. Napravimo festival s par zeznutih naslova, svi se osjećamo kao vrlo progresivni, a od ponedjeljka se vraćamo istoj onoj tradiciji protiv koje su te predstave govorile. Vraćamo se svojoj palanci, a ona predstava jučer je bio incident. Također i lična karta dokumentuje da mi nismo palančani. No, uslovi baš nisu bajni. Ni u materijalnom ni u ideološkom smislu. Vrijeme estrade i folklora. To je jezivo. I malograđanskog morala koji se predstavlja kao konzervativna struja konvencionalnih vrijednosti. I seljakluk na sve strane. Naravno. O nacionalizmu da ne pričamo.

Iskrena priča o gradu

Vaša predstava „Neoplanta“ ostavila je snažan trag u regionalnom teatru. Šta je, prema Vašem mišljenju, ključ njenog dugotrajnog uspjeha i recepcije publike?

- Ne znam šta je ključ, niti vjerujem u recepte. Ta predstava se sada izvodi po 103. put i uvijek igramo rasprodato. To je jedna prilična iskrena priča o gradu, o suživotu i istoriji na datim prostorima. Istina koja se tamo pojavljuje je bolna za svakoga ili je čak teška za prihvaćanje. Naravno, svi mi želimo stalno da govorimo da je sve uredu. Pa nije sve uredu i nikad nije bilo. Odnos manjine i većine teško da je harmoničan čak i kada na tome insistira sve oko vas, to jest službeno je sve naj-naj. No, baš zbog te svoje iskrenosti, i dolaženjem do onog vegelovskog momenta (Laslo Vegel, autor Neoplante) – kada oguliš stvarnost od ideologije, angažovane istorije i ideoloških pohoda, ostaje samo čovjek. Čovjek koji, kako god okrećete, trpi ona zbivanja koja su mu prouzrokovali u ime neke istine, laži ili bogatstva. Čovjek strada svaki put od istorijskog čovjeka, od nacije ili drugog identiteta koji je stavljen iznad vas.

Često kritikujete “malograđanski pristup” i institucionalnu kulturu. Da li je danas veći problem publika, sistem ili sami umjetnici?

- Bez publike nema pozorišta. Naravno, nema je ni bez izvođača. Problem je sistemski. S jedne strane, umjetničko pozorište se nekako otuđilo od publike kao takve, s druge strane, da bi opstajalo, opslužuje je. Hoće da se dopadne. A to nema nekog smisla. Dopadati se onom sloju koji te ne razumije. Pa kad počnemo filozofirati o nekoj sredini, zlatnoj sredini, to su isto budalaštine. U najboljem slučaju, na taj način dolazimo do jače osrednjosti. A to u umjetnosti baš i nije neka stvar. Ali živimo u zemljama gdje je kultura ili umjetnost više problem nego vrijednost. Čak i velike nacionalne institucije se nalaze u nekoj marginalizovanoj situaciji, jer ako tu kulturu prave talentovani i obrazovani ljudi, onda to daleko prevazilazi prag i toleranciju percepcije onog vladajućeg sloja koji je na svoje pozicije došao mafijaško-političkom vjernošću, a ne znanjem, talentom i autentičnošću. Vlast sada stvara svoju kulturu. To jest, neki vrlo delikatan i čudan sadržaj koji će se nametati kao kultura ili umjetnost. Isto tako stvara i svoju publiku. A to dovodi do spektakularnog pada kvaliteta i vrijednosti. I to još stavimo u kontekst da se ni dosad ne možemo pohvaliti nekom razinom uopšteno.

Kao direktor pozorišta, kako balansirate između umjetničke slobode i institucionalnih ograničenja?

- Ne vjerujem da postoji ta zlatna sredina, ali kompromisi postoje. Nažalost. Vi ne želite da se izolujete, želite svakako da stvarate pozorište koje se gleda. Pa ako to uspijevate da uradite s kompromisima ili načinom zbog kojeg ne treba da se stidite pred samim sobom, onda ste već i uradili nešto. Ili bar se opravdavate na takav način. I to je laž. Ali šta ćete. Glupo je da predstavljate sebe kao čovjeka koji je heroj i nekompromisan s istinom. Onda lažete. A što se balansa tiče, teško da je dobra umjetnost koja bi nastala s nekim balansiranjem. Ipak, umjetnost treba da ide naprijed i da se ne bavi ni tržišnim, ni ideološkim, niti estetskim očekivanjima. To je samo princip, a ne stvarnost. Isto tako je glupo, mada pretpostavljam da svi pristojni ljudi to rade, da se išibate, da kažnjavate sebe zato što niste stijena koja će uginuti napuštena od svih i svega, radi neke nametnute beskromisnosti ili istine. U ovom pitanju finansije i politika su odvojeni. U stvarnosti je to postalo jedno te isto. Finansije su povodac kojim politika steže obruč i određuje granice vaše slobode. Svi znamo kako političari predstavljaju sebe kao finansijere kada učestvuju u odobravanju ili neodobravanju sredstava za kulturu.

Značajna priznanja

Dobitnik ste značajnih nagrada za režiju. Koliko Vam priznanja znače u odnosu na reakciju publike i društveni utjecaj predstava?

- Mislim da je laž reći da se čovjek ne raduje priznanjima. Iskreno, u posljednje vrijeme baš se i ne mogu pohvaliti nekom kišom nagrada, ali to smo oduvijek znali. Nagrade su lijepa stvar, ali vrijedi jedan osmijeh, pauzicu, pa ideš dalje i trudiš se da te to ne određuje. Bar ne u umjetničkom stvaranju. Publika i društveni utjecaj, i nagrade i priznanja, sve je to isto na neki način. Naravno da želite da vaše predstave gledaju ljudi, i da to djeluje na njih. Valjda ih i zato gledaju.

Primanje pozorišta je intimna priča gledalaca i scenskog dešavanja, ako želite, glumačkog umijeća. Živimo u zemljama gdje je kultura ili umjetnost više problem nego vrijednost, rekao je.