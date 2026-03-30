Sarajevska hagada oživljava na sceni: "Sarajevski trgovac" u četvrtak u Narodnom pozorištu Sarajevo

U Narodnom pozorištu Sarajevo u četvrtak, 2. aprila sa početkom u 19:30 sati bit će izvedena dramska predstava "Sarajevski trgovac", autora Igora Štiksa, u režiji Mihala Dočekala (Michal Dočekal).

Ovo će biti prilika da sarajevska publika pogleda predstavu za koju su, prema riječima autora, dovoljno jedno pozorište, jedna knjiga i jedan grad.

Tekst "Sarajevski trgovac", autora Igora Štiksa, jednog od najnagrađivanijih i najizvođenijih bosanskohercegovačkih pisaca, napisan je posebno za Narodno pozorište Sarajevo.

Glumačku postavu čine: Faruk Hajdarević, Nerman Mahmutović, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Vedran Đekić, Milan Pavlović, Amina Begović, Riad Ljutović, Dino Bajrović, Irfan Ribić, Sara Seksan, Belma Salkunić Bektešević, Alen Konjicija, Issa Osmić, Haris Bidžan i Amra Kapidžić.

- Ova je priča koja u svom središtu ima jednu knjigu (Hagadu) i njezine hrabre spasioce koji su se zbog te malene knjige kockali s vlastitim životima, jednog lošeg trgovca koji će zavoljeti teatar i jednog uspješnog trgovca nezainteresiranog za taj "cirkus", ali čiji će dom (baš kao Despića kuća) postati ishodište pozorišta u Sarajevu, jednog austrougarskog sanjara "kuferaša", neke druge sanjare s pištoljima u džepovima, jednog lopova koji će saznati zašto ljudi riskiraju živote zbog knjiga i jedne profesorice koja će otkriti život mimo knjiga… Jean-Luc Godard je, citirajući D. W. Griffitha, rekao da je za film dovoljna djevojka i pištolj. Za ovu predstavu su nam bili potrebni jedno pozorište, jedna knjiga i jedan grad - istakao je autor Igor Štiks.

Dramaturg predstave je Giorgio Ursini Uršić, scenograf David Marek, dizajn kostima uradila je Lejla Hodžić. Kompozitor je Mirza Redžepagić, video dizajn potpisuje Dino Hujić, a dizajn svjetla Moamer Šaković.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice pozorišta, platforme karter.ba ili direktno na blagajni.