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PUT U PROŠLOST

Vrijedno historijsko naslijeđe: Sudnica iz procesa Gavrila Principa predata Muzeju Sarajeva

Ovaj autentični historijski prostor će biti predstavljen javnosti kroz muzejske postavke

Jasenka Potogija i Indira Kučuk-Sorguč. Press

A. A.

31.3.2026

Kantonalni sud u Sarajevu donirao je Muzeju Sarajeva sudnicu iz procesa protiv Gavrila Principa, čime je vrijedna historijska cjelina trajno povjerena ovoj instituciji na čuvanje i zaštitu.

Muzej Sarajeva preuzeo je kolekciju namještaja iz austro-ugarskog perioda koja potiče iz sudnice u kojoj je vođen proces protiv Principa. Zapisnik o primopredaji potpisale su predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenka Potogija i direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč.

- Smatramo da je Muzej Sarajeva najprimjerenija institucija za čuvanje i prezentaciju ovog naslijeđa, koje nadilazi pravosudni okvir i predstavlja dio šire kulturne i historijske memorije -  istakla je predsjednica suda Potogija.

Riječ je o autentičnom sudskom inventaru koji uključuje sudijski stol, stolove za stranke i zapisničare, radni stol, vitrinu, stolicu, veliku klupu, ogradu, govornicu, ladičar za spise, kao i set od dvadeset knjiga iz istog perioda.

Ova sudnica do sada je bila izložena u Pravosudnoj palati, a njenim premještanjem u Muzej Sarajeva stvaraju se uslovi za adekvatniju zaštitu i bolju dostupnost javnosti.

Primopredaja predstavlja važan korak u očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa Sarajeva i omogućit će da ovaj autentični historijski prostor bude predstavljen javnosti kroz muzejske postavke.

- Preuzimanjem ove izuzetno vrijedne kolekcije Muzej Sarajeva ne dobija samo namještaj, dobija autentičan historijski prostor, svjedočanstvo jednog vremena i događaja koji su obilježili ne samo Sarajevo, nego i svjetsku historiju. Naša je odgovornost da ovu sudnicu sačuvamo, stručno obradimo i predstavimo javnosti na način koji će omogućiti razumijevanje njenog historijskog značaja - zaključila je direktorica Muzeja Sarajeva.

# GAVRILO PRINCIP
# MUZEJ SARAJEVO
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