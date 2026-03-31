Vrijedno historijsko naslijeđe: Sudnica iz procesa Gavrila Principa predata Muzeju Sarajeva

Kantonalni sud u Sarajevu donirao je Muzeju Sarajeva sudnicu iz procesa protiv Gavrila Principa, čime je vrijedna historijska cjelina trajno povjerena ovoj instituciji na čuvanje i zaštitu.

Muzej Sarajeva preuzeo je kolekciju namještaja iz austro-ugarskog perioda koja potiče iz sudnice u kojoj je vođen proces protiv Principa. Zapisnik o primopredaji potpisale su predsjednica Kantonalnog suda u Sarajevu Jasenka Potogija i direktorica Muzeja Sarajeva Indira Kučuk-Sorguč.

- Smatramo da je Muzej Sarajeva najprimjerenija institucija za čuvanje i prezentaciju ovog naslijeđa, koje nadilazi pravosudni okvir i predstavlja dio šire kulturne i historijske memorije - istakla je predsjednica suda Potogija.

Riječ je o autentičnom sudskom inventaru koji uključuje sudijski stol, stolove za stranke i zapisničare, radni stol, vitrinu, stolicu, veliku klupu, ogradu, govornicu, ladičar za spise, kao i set od dvadeset knjiga iz istog perioda.