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KULTURA I OBRAZOVANJE

"Vrata znanja" otvaraju inovativni program na sajmu knjige

Premijerno na 37. Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu, posjetioci će moći uživo prisustvovati promocijama

"Vrata znanja" otvaraju inovativni program na sajmu knjige. Ustupljena fotografija

I. Š.

31.3.2026

Na predstojećem 37. Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu bit će premijerno predstavljen novi programski segment „Vrata znanja“. Ovaj prostor okuplja biblioteke, fakultete, muzeje i arhive, omogućavajući posjetiocima interaktivni uvid u izdavačke projekte, naučna istraživanja i očuvanje kulturne baštine.

Univerzitet u Sarajevu učestvuje sa 25 fakulteta i 5 naučnih instituta, nudeći promocije izdanja, radionice i predavanja, kako bi stručna i šira javnost bolje razumjela doprinos znanja savremenom društvu. „Vrata znanja“ simboliziraju zajednički iskorak ka društvu koje prepoznaje nauku, kulturu i obrazovanje kao temelj razvoja.

Posjetioci će moći uživo prisustvovati promocijama, radionicama i predavanjima te se susresti sa nastavnicima i istraživačima kroz interaktivni program.

# SAJAM KNJIGA
# SARAJEVO
# BIH
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