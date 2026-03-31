"Vrata znanja" otvaraju inovativni program na sajmu knjige

Na predstojećem 37. Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu bit će premijerno predstavljen novi programski segment „Vrata znanja“. Ovaj prostor okuplja biblioteke, fakultete, muzeje i arhive, omogućavajući posjetiocima interaktivni uvid u izdavačke projekte, naučna istraživanja i očuvanje kulturne baštine.

Univerzitet u Sarajevu učestvuje sa 25 fakulteta i 5 naučnih instituta, nudeći promocije izdanja, radionice i predavanja, kako bi stručna i šira javnost bolje razumjela doprinos znanja savremenom društvu. „Vrata znanja“ simboliziraju zajednički iskorak ka društvu koje prepoznaje nauku, kulturu i obrazovanje kao temelj razvoja.

Posjetioci će moći uživo prisustvovati promocijama, radionicama i predavanjima te se susresti sa nastavnicima i istraživačima kroz interaktivni program.