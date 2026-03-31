"Cvat": Benjamin Čengić otvara novu izložbu u Sarajevu

Sarajevski umjetnik Benjamin Čengić, poznatiji kao "Pravizian", otvara svoju novu izložbu pod nazivom "Cvat" 3. aprila u 19:00 sati u sarajevskom kafiću "Kawa", koji se nalazi u ulici Dženetića čikma broj 16.
Izložba će predstaviti njegov prepoznatljiv umjetnički izraz kroz ciklus radova koji simbolizuju prijateljstvo, otpornost i ljubav.
Njegova djela također prenose poruku o potencijalu za bolji i harmoničniji svijet, dok korištenje i odabir boja dodatno naglašava emocije i suosjećanje.
Tematika izložbe su njegovi prepoznatljivi cvjetići, koji su zastupljeni na ulicama Sarajeva, a prožeti su čitavom Evropom, među kojima su gradovi: Pariz, Milano, Strazbur, Berlin, Medeljin i mnogi drugi.
Benjamin Čengić je muralist, slikar i jedan od vodećih mladih kulturnih radnika Sarajeva. Osnivač je Udruženja "Obojena Klapa" i FASADA Festivala, te suosnivač i direktor Galerije savremenih umjetnosti Manifesto. Diplomirao je produkciju i menadžment na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i kroz svoj rad u polju ulične i savremene umjetnosti, kao i filmske produkcije, koristi umjetnost kao društveni korektiv.