Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVSKI UMJETNIK

"Cvat": Benjamin Čengić otvara novu izložbu u Sarajevu

Tematika izložbe su njegovi prepoznatljivi cvjetići, koji su zastupljeni na ulicama Sarajeva, a prožeti su čitavom Evropom

Benjamin Čengić. Instagram

Alem Bandić

31.3.2026

Sarajevski umjetnik Benjamin Čengić, poznatiji kao "Pravizian", otvara svoju novu izložbu pod nazivom "Cvat" 3. aprila u 19:00 sati u sarajevskom kafiću "Kawa", koji se nalazi u ulici Dženetića čikma broj 16. 

Izložba će predstaviti njegov prepoznatljiv umjetnički izraz kroz ciklus radova koji simbolizuju prijateljstvo, otpornost i ljubav.

Njegova djela također prenose poruku o potencijalu za bolji i harmoničniji svijet, dok korištenje i odabir boja dodatno naglašava emocije i suosjećanje.

Benjamin Čengić - "Love in Bloom". Instagram

Tematika izložbe su njegovi prepoznatljivi cvjetići, koji su zastupljeni na ulicama Sarajeva, a prožeti su čitavom Evropom, među kojima su gradovi: Pariz, Milano, Strazbur, Berlin, Medeljin i mnogi drugi.

Benjamin Čengić je muralist, slikar i jedan od vodećih mladih kulturnih radnika Sarajeva. Osnivač je Udruženja "Obojena Klapa" i FASADA Festivala, te suosnivač i direktor Galerije savremenih umjetnosti Manifesto. Diplomirao je produkciju i menadžment na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i kroz svoj rad u polju ulične i savremene umjetnosti, kao i filmske produkcije, koristi umjetnost kao društveni korektiv.

# IZLOŽBA
# SARAJEVO
# BENJAMIN ČENGIĆ
# CVAT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.