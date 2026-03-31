"Cvat": Benjamin Čengić otvara novu izložbu u Sarajevu

Sarajevski umjetnik Benjamin Čengić, poznatiji kao "Pravizian", otvara svoju novu izložbu pod nazivom "Cvat" 3. aprila u 19:00 sati u sarajevskom kafiću "Kawa", koji se nalazi u ulici Dženetića čikma broj 16.

Izložba će predstaviti njegov prepoznatljiv umjetnički izraz kroz ciklus radova koji simbolizuju prijateljstvo, otpornost i ljubav.

Njegova djela također prenose poruku o potencijalu za bolji i harmoničniji svijet, dok korištenje i odabir boja dodatno naglašava emocije i suosjećanje.