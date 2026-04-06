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35 GODINA STVARANJA

Knjiga koja govori jezikom teatra: Monografija "Dursum Design" predstavljena u Sarajevu

Recenzenti ovu monografiju izdvajaju kao rijedak i vrijedan dokument vizuelne kulture Bosne i Hercegovine

Monografija "Dursum Design". Press

A. A.

6.4.2026

U foajeu Narodnog pozorišta Sarajevo u petak, 10. aprila, bit će upriličena svečana promocija monografije "Dursum Design", autora Branka Dursuma. Događaj počinje u 20 sati, dok će vrata za posjetioce biti otvorena od 19:15.

Promocijom ove publikacije započinje širi kulturni projekat usmjeren na predstavljanje umjetničkih ostvarenja i institucija kulture u Bosni i Hercegovini.

Monografija "Dursum Design" sabira više od tri decenije umjetničkog rada, nudeći pregled najznačajnijih projekata nastalih tokom 35 godina djelovanja u teatru i kulturnom prostoru BiH. 

Knjiga je strukturirana kroz 30 tematskih cjelina koje čine jedinstvenu vizuelnu i narativnu cjelinu. Autorski i urednički tim, predvođen Gradimirom Gojerom i Svetlanom Broz, oblikovao je kompleksan materijal u koherentnu umjetničku priču. Posebnu vrijednost publikaciji daje i intimna autorska ispovijest koja svjedoči o snažnoj povezanosti autora s teatrom i stvaralaštvom.

Recenzenti ovu monografiju izdvajaju kao rijedak i vrijedan dokument vizuelne kulture Bosne i Hercegovine, u kojem se grafički dizajn afirmira kao ravnopravan segment umjetničkog i društvenog života. Vizuelni identitet koji Dursum razvija kroz svoj rad posmatra se kao produžetak dramaturgije i umjetničkog izraza.

Izdanje potpisuju Narodno pozorište Sarajevo kao izdavač, u saradnji sa Muzejem književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Zlatni pokrovitelji projekta su BH Telecom i Audi Bosna i Hercegovina.

# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# MONOGRAFIJA "DURSUM DESIGN"
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