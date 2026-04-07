U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Seljačka opera“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bele. Režiju potpisuje Andras Urban, dramaturgiju Vedrana Božinović, a koreograf je Krisztian Gerđe.

U predstavi igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Ljubičasto” rediteljice Selme Spahić. Uloge tumače: Tatjana Šojić, Maja Izetbegović, Boris Ler, Davor Golubović, Sabit Sejdinović i Anja Kraljević.

“Ljubičasto” je predstava koja, prema riječima rediteljice, nastaje iz glumačkih improvizacija, a koja se bavi konzervativnošću i uskogrudošću našeg mentaliteta, čija se poslovična toplina izgubi onog momenta kada se temelji našeg izuzetno patrijarhalnog društva počnu podrivati.