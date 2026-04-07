Nikola Đuričko dolazi u Sarajevu 16. aprila sa svojim stand up-om

Popularni glumac i komičar Nikola Đuričko ponovo izlazi pred publiku sa svojim novim stand-up šouom „SHOW BIZ“, koji donosi niz duhovitih i iskrenih priča inspirisanih njegovim privatnim i profesionalnim životom.

Kao i ranije, Đuričko je kompletan materijal pisao sam, oslanjajući se na lična iskustva, karijeru i porodične situacije, koje kroz prepoznatljiv humor pretvara u zabavne i često urnebesne anegdote iz svakodnevice.

- SHOW BIZ je moj novi stand up šou. Skoro tri godine nisam nastupao pa sam se uželeo ljudi i publike. Imam puno novog materijala, recimo zašto su me hvatali u kragnu, zašto sam morao da prisustvujem porođaju ili zašto sam prijavio sina u policiju. To su samo neka nova životna iskustva i saznanja koja želim da podelim sa ljudima - istakao je Nikola Đuričko.