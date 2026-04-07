Narodno pozorište donosi predstavu "Na slovo F": Priča o ljubavi i potrazi za smislom

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u srijedu, 8. aprila s početkom u 19:30 sati bit će izvedena savremena dramska predstava "Na slovo F", autorice Lejle Kalamujić, u režiji Ive Milošević.

Predstava donosi snažnu priču koja istražuje univerzalne teme beznađa, potrage za smislom, vjere u ljubav i težnje ka sreći.

- Cilj predstave je da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, ali i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti - ističe rediteljica Iva Milošević.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Alisa Čajić, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević i Belma Salkunić Bektešević.

Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružuje niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom prethodne sezone premijerno predstavljena publici, potvrđujući kontinuitet posvećenosti savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora.

Dramaturgiju potpisuje Vedrana Božinović, scenografiju Gorčin Stojanović, dok je za kostimografiju zadužena Lejla Hodžić. Muziku potpisuje Vladimir Pejaković, a za scenski pokret zadužena je Amila Terzimehić.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodno pozorište Sarajevo dostupne su online putem zvanične web stranice te platforme karter.ba.