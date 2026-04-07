U prepunom Narodnom pozorištu Sarajevo upriličeno izvođenje prve nacionalne bh. opere „Tvrtko, kralj bosanski“

U prepunom Narodno pozorište Sarajevo sinoć je povodom Dana grada Sarajeva izvedena prva nacionalna bosanskohercegovačka opera "Tvrtko, kralj bosanski".

Kompozitor opere je Ammar Jažić, a izvođenje je pratila Sarajevska filharmonija pod dirigentskom palicom maestra Josipa Šege, u režiji Dražena Siriščevića. Ovo je osmo rasprodano izvođenje opere, uključujući i njenu praizvedbu.

Priča o kralju Tvrtku

Opera je rađena prema romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" pisca Jasmina Imamovića, a libreto potpisuje Muamer Kodrić. U izvođenju učestvuju solisti i hor Opere NPS-a, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo, te Sarajevska filharmonija.

- Opera "Tvrtko, kralj bosanski" nastala je na razmeđu različitih muzičkih stilova, s izazovima u kompozitorskom izrazu, uključujući veliki broj uloga, korištenje modusa i proširenog tonaliteta te udaljenih harmonija koje potenciraju dramsku radnju na sceni - istakao je kompozitor Ammar Jažić.

Solisti i kreativni tim

Naslovnu ulogu Tvrtka iznio je solista Opere NPS Ivan Šarić; Grubaču, Tvrtkovu nevjenčanu suprugu utjelovila je Amila Ravkić; u ulozi kneginje Jelene, Tvrtkove majke slušali smo Katarinu Kikić Marić; dok je Doroteju, kraljicu bosansku utjelovila Hana Salihović. Amir Saračević igrao je ulogu Vuka Tvrtkovog brata; Ileš Bečei lik Vuka Dabišića, plemića, zavjerenika protiv Tvrtka. Solista Opere Erol Ramadanović iznio je lik Hotjana, Tvrtkovog savjetnika. Did bosanski, poglavar Crkve bosanske je Leonardo Šarić; Vlatko Hranić, bosanski vitez i velikaš Denis Isaković.

Jasmin Bašić je iznio lik Hrabrena, pristava; Elizabetu, kraljicu ugarsku Dajana Šegvić; a mletačkog izaslanika Josip Katavić. Dalmatinski izaslanik je Siniša Markanović; Nicolo, Ermin Ašćerić; Abdulaziz, Nedim Bašić. Lazarovog glasnika igrao je Edin Daši, ugarskog glasnika Dejan Kajević, a Vladislava Dabišića, brata Vuka Dabišića Haris Bidžan.

Koreografkinja je Mojca Majcen, scenograf Slaven Raos, kostimograf Mladen Radovniković. Dizajn svjetla potpisuje Moamer Šaković, a video dizajn Dino Hujić. Šef hora Opere je Danijel Žontar.

Predstava je rađena u koprodukciji sa Bošnjačkom zajednicom kulture.

Pokrovitelj prve bosanskohercegovačke kraljevske grande opere "Tvrtko, kralj bosanski" je Vlada Federacije BiH.

Opera realizovana pod visokim pokroviteljstvom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića i premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića, te generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i ministra Kenana Magode.

Generalni pokrovitelj bh. opere "Tvrtko, kralj bosanski" je BH Telecom.