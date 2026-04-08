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U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

Narodno pozorište Sarajevo prikazuje predstavu “Na slovo F”

Scena iz drame “Stećakland”. Kamerniteatar55

I. P.

8.4.2026

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, upriličit će dramu “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave, koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću, jeste Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.

# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# STEĆAKLAND
# NA SLOVO F
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