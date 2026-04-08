U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, upriličit će dramu “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave, koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću, jeste Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.