Regionalno nagrađivana predstava "Jedan je Muhammad Ali" u subotu na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Višestruko nagrađivana predstava "Jedan je Muhammad Ali", autora Almira Imširevića, u režiji Dine Mustafića, ponovo dolazi pred sarajevsku publiku. Izvođenje je zakazano za subotu, 11. aprila, s početkom u 19:30 sati.

Inspirisana riječima legendarnog boksera Muhameda Alija (Muhammad Ali), predstava donosi snažnu poruku o čovjeku i njegovoj suštini:

– Jer šta je čovjek? Čovjek je njegovo srce. Lažljivo i prevrtljivo srce znači lažljivog i prevrtljivog čovjeka. Milosrdno srce, puno ljubavi, znači milosrdnog čovjeka punog ljubavi. Živo srce znači živog čovjeka. Mrtvo srce znači mrtvog čovjeka.

U glumačkoj postavi su Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda i Dino Bajrović, uz muzičku pratnju Rastka Zečevića.

Autorski tim čine dramaturginja Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja Lejla Hodžić, kompozitor Damir Imamović te koreografkinja Ena Kurtalić, dok je video dizajn potpisao Zlatan Filipović.

Predstava je već ostvarila značajan uspjeh na regionalnoj sceni, osvojivši nagrade na festivalima u Prištini, Zagrebu i Sjevernoj Makedoniji.

Ulaznice su dostupne online putem zvanične stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme karter.ba, kao i na blagajni pozorišta.