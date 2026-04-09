U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Uhvati zeca“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić.

Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a igraju: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

„Uhvati zeca“ je priča o prijateljstvu i načinu na koji nas ono oblikuje, ispunjava, umiruje, izaziva, ohrabruje i plaši u isto vrijeme. Priča smještena u vrijeme u kojem ljudi nestaju.

Priča o potrazi za identitetom, ljubavi, dječijom nevinosti. O dvije mlade djevojke pred čijim očima će se stvarnost koju su poznavale raspršiti u milion dijelova, a one će od njih pokušati sastaviti barem neke poznate slike.