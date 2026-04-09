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LIVE PODCAST

Njuz Net donosi VGV spektakl u Meeting Point

Publika će imati priliku aktivno učestvovati kroz pitanja i komentare, a trio će uživo davati savjete i rješavati probleme

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
B. S.

9.4.2026

Sarajevska publika imat će priliku uživati u jedinstvenom formatu live podcasta koji donosi regionalno popularni Njuz Net. 

Događaj će biti održan u Kino Meeting Point u subotu, 25. aprila s početkom u 20 sati, a na scenu stiže prepoznatljivi satiričarski trio, Viktor Marković, Vladimir Vulić i Nenad Milosavljević Grafa.

Predstavljanje novih projekata

Iz Njuz Neta najavljuju večer ispunjenu humorom, zabavom i nizom neobičnih ideja. Grafa će, kako ističu, predstaviti svoje nerealizovane projekte i grafička rješenja, dok će Vlada i Viktor pokušati da ih „poprave“, ukoliko ih uspiju razumjeti. 

Publika će imati priliku aktivno učestvovati kroz pitanja i komentare, a trio će uživo davati savjete i rješavati probleme.

- Ova emisija, koja još uvek nosi neinventivni radni naziv VGV, je jedan jako rizičan eksperiment. Nastao je u želji da pokušamo da zabeležimo pred kamerama delić atmosfere rada u redakciji, tokom kojeg nas najčešće kolega Grafa zasmejava svojim idejama i biznis projektima. Tako da je ovo kao neki behind the scenes procesa stvaranja Njuza i 24 minuta, procesa koji se sastoji od dosta međusobnog prozivanja, podbadanja i neumesnih fora - poručili su iz Njuz Neta.

Dodaju da je riječ o eksperimentu koji nosi određeni rizik,  od prelaska granice dobrog ukusa do mogućnosti da jednostavno odustanu od snimanja. 

Upravo ta neizvjesnost, kako kažu, čini cijeli koncept dodatno zanimljivim.

- Tako da, navalite! Možda nam je ovo prvi, a ujedno i oproštajni nastup u Sarajevu. U svakom slučaju historijski!

Podsjećaju i na prošlogodišnji nastup u junu, kada je kino Meeting Point bilo rasprodano do posljednjeg mjesta, a publiku su gotovo dva sata zabavljali do suza.

Od 2013. godine ekipa Njuz Neta stoji iza popularne emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, dok od 2020. kreiraju podcaste i satirični sadržaj na YouTubeu.

Njihov kanal trenutno broji oko 75 hiljada pratilaca, koji redovno prate formate poput Njuz podkasta, POPkasta, Njuz kviza i VGV podkasta.

Njuz Net je osnovan 2010. godine kao satirični portal koji objavljuje izmišljene vijesti pod sloganom „Vesti u ogledalu“.

Do danas su objavili više od 7.000 različitih sadržaja i izgradili prepoznatljivo mjesto na regionalnoj satiričnoj sceni.

Ulaznice za live podcast dostupne su putem online platforme Karter.ba, a organizaciju i produkciju događaja potpisuje ekipa Podiuma.

# SARAJEVO
# MEETING POINT
# NJUZ NET
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