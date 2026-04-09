Njuz Net donosi VGV spektakl u Meeting Point

Sarajevska publika imat će priliku uživati u jedinstvenom formatu live podcasta koji donosi regionalno popularni Njuz Net.

Događaj će biti održan u Kino Meeting Point u subotu, 25. aprila s početkom u 20 sati, a na scenu stiže prepoznatljivi satiričarski trio, Viktor Marković, Vladimir Vulić i Nenad Milosavljević Grafa.

Predstavljanje novih projekata

Iz Njuz Neta najavljuju večer ispunjenu humorom, zabavom i nizom neobičnih ideja. Grafa će, kako ističu, predstaviti svoje nerealizovane projekte i grafička rješenja, dok će Vlada i Viktor pokušati da ih „poprave“, ukoliko ih uspiju razumjeti.

Publika će imati priliku aktivno učestvovati kroz pitanja i komentare, a trio će uživo davati savjete i rješavati probleme.

- Ova emisija, koja još uvek nosi neinventivni radni naziv VGV, je jedan jako rizičan eksperiment. Nastao je u želji da pokušamo da zabeležimo pred kamerama delić atmosfere rada u redakciji, tokom kojeg nas najčešće kolega Grafa zasmejava svojim idejama i biznis projektima. Tako da je ovo kao neki behind the scenes procesa stvaranja Njuza i 24 minuta, procesa koji se sastoji od dosta međusobnog prozivanja, podbadanja i neumesnih fora - poručili su iz Njuz Neta.

Dodaju da je riječ o eksperimentu koji nosi određeni rizik, od prelaska granice dobrog ukusa do mogućnosti da jednostavno odustanu od snimanja.

Upravo ta neizvjesnost, kako kažu, čini cijeli koncept dodatno zanimljivim.