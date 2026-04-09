U susret Dana evropskog naslijeđa izložba slika Kemala Zukića, autor inspirisan Sarajevom

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta otvorena je izložba slika Kemala Zukića, nadarenog mladića s autizmom, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Radovima, predstavljenim na toj izložbi, Kemal Zukić iskazuje ljubav prema Sarajevu. Tu su Baščaršija, Miljacka, Katedrala…. Izražene su boje, sjene, pa i zvukovi. Ritam, pogled, emocije, sve to je sadržano u slikama Kemala Zukića s motivima Sarajeva.

Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević oduševljena je zbog prilike da Ministarstvo bude domaćin takve izložbe radova, te obećala da će suradnja biti i nastavljena.

- Zaista, ovakvi događaji nešto su što treba svi zajedno da njegujemo. Ovakve aktivnosti zajedno ćemo nastaviti raditi, dalje - kazala je na otvorenju izložbe.

Kemal Zukić kaže da je ta izložba važan segment njegovog umjetničkog i akademskog stvaralaštva. Rezulat je njegovog rada i ličnog odnosa prema Sarajevu.

Kroz umjetnički izražaj želio je prikazati Sarajevo kao prostor emocije, sjećanja, savremenog života i njegovog impresionističkog pogleda. Posebnu zahvalnost Kemal Zukić izražava Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, nastavnicima i prodekanu, za mentorstvo i podršku tokom studiranja.

Taj program, u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, dodatno je obogatio nastup Hajrudina Varešanovića (Hari Mata Hari) estradnog umjetnika i prijatelja porodice Zukić. Za tu priliku odabrao je pjesmu 'Lejla'.

Današnji događaj upriličen je za Svjetski dan svjesnosti o autizmu, koji se obilježava 2. aprila, a podsjeća koliko je bitno da shvatamo, prihvatamo i poštujemo različitosti koje nas stalno iznova obogaćuju.

Kako je istaknuto i na današnjem događaju, autizam je samo drugačiji način prihvatanja i gledanja svijeta, nikako nije i ne smije biti prepreka. Upravo to pokazuje i mladi umjetnik Kemal Zukić koji je već imao jednu samostalnu izložbu prošle godine. Djela iz te izložbe prikazuju dinosaure i njegovu ljubav prema dinosaurima, prikazuje bogatstvo njegovog unutarnjeg života.

Federalno ministrstvo kulture i sporta upriličilo je današnji događaj u susret manifestaciji 'Dani evropskog nasljeđa 2026.', koja će ove godine biti održana o temi 'Nasljeđe u opasnosti: Oživjeti, Oduprijeti se, Preispitati'.