"Sto romskih violina" oduševilo publiku u dvorani "Mirza Delibašić"

U Sarajevo je u četvrtak održan spektakularni koncert svjetski poznatog Budimpeštanskog romskog simfonijskog orkestra, poznatog i kao "Sto romskih violina", koji je u dvorani “Mirza Delibašić“ priredio večer ispunjenu emocijama i vrhunskom muzikom.

Najveći romski simfonijski orkestar na svijetu, koji broji 138 muzičara, još jednom je potvrdio svoj status jedinstvene muzičke senzacije. Publika je imala priliku uživo doživjeti impresivnu energiju ansambla koji već decenijama oduševljava širom svijeta.

Ovaj orkestar je upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći ansambl violina na svijetu.

Njihova priča počinje 1984. godine na sahrani legendarnog mađarskog primáša Sandora Jaroka, kada su se romski muzičari spontano okupili i zajednički zasvirali. Iz tog emotivnog trenutka nastala je ideja o orkestru koji će čuvati bogatu romsku muzičku tradiciju.

Sarajevska publika uživala je u raznovrsnom repertoaru koji je obuhvatio djela velikana poput Franza Liszta i Johannesa Brahmsa, tradicionalne romske čardaše, ali i popularne i filmske melodije.

Poseban dojam ostavio je završni dio koncerta, kada su svi muzičari zajedno izveli grandiozno finale, stvarajući snažan muzički doživljaj koji je publika ispratila dugotrajnim aplauzom.

"Sto romskih violina" nastupao je u više od 50 zemalja svijeta pred kraljevima, predsjednicima i hiljadama gledalaca, a njihov nastup u Sarajevu još jednom je potvrdio da muzika zaista nadilazi granice jezika, kultura i država.