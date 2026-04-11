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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras komedija “Balkanski špijun u Sarajevu”

U NPS-u večeras je na repertoaru i predstava "Jedan je Muhammad Ali"

Scena iz komedije “Balkanski špijun u Sarajevu”. Nps.ba

I. P.

11.4.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija “Balkanski špijun u Sarajevu” Dušana Kovačevića, a prema režiji i adaptaciji Sulejmana Kupusovića.

Scenografkinja i kostimografkinja je Marijela Margeta-Hašimbegović, a uloge tumače: Izudin Bajrović, Ejla Bavčić Tarakčija, Aldin Omerović, Mona Muratović i Milan Pavlović.

Također u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je predstava "Jedan je Muhammad Ali" autora Almira Imširevića.

Reditelj je Dino Mustafić, dramaturginja Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić. Video-dizajn je uradio Zlatan Filipović, a igraju: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Ratko Zečević.

# DRAMA
# KULTURA
# KOMEDIJA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# BALKANSKI ŠPIJUN
# "JEDAN JE MUHAMMAD ALI“
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