U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras komedija “Balkanski špijun u Sarajevu”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija “Balkanski špijun u Sarajevu” Dušana Kovačevića, a prema režiji i adaptaciji Sulejmana Kupusovića.

Scenografkinja i kostimografkinja je Marijela Margeta-Hašimbegović, a uloge tumače: Izudin Bajrović, Ejla Bavčić Tarakčija, Aldin Omerović, Mona Muratović i Milan Pavlović.

Također u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je predstava "Jedan je Muhammad Ali" autora Almira Imširevića.

Reditelj je Dino Mustafić, dramaturginja Vedrana Božinović, scenografkinja i kostimografkinja Lejla Hodžić, kompozitor predstave je Damir Imamović, a koreografkinja Ena Kurtalić. Video-dizajn je uradio Zlatan Filipović, a igraju: Ermin Sijamija, Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Dino Bajrović i muzičar Ratko Zečević.