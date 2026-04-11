Promovirana knjiga o reisu Čauševiću: Vizionarska misao koja nadilazi vrijeme

U Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu sinoć je promovirana knjiga „Reis Čaušević u službi vjere i zajednice“ autora Adila Makića, koja kroz naučni pristup osvjetljava život, misao i reformističko djelovanje Džemaludina Čauševića, jednog od najznačajnijih islamskih učenjaka u Bosni i Hercegovini.

Promocija je održana u okviru obilježavanja 159. godišnjice osnivanja i 33. godišnjice reaktiviranja rada ove obrazovne ustanove, a okupila je brojne predstavnike vjerskog, akademskog i društvenog života Bosanske krajine.

O knjizi su govorili autorovi profesori i istaknuti teolozi, Rifet Šahinović i Safet Huseinović, dok se u svojstvu domaćina prisutnima obratio direktor medrese Zuhdija Handanović.

Istaknuto je da knjiga hafiza Makića nadilazi puko prenošenje znanja te vraća pažnju na zaboravljene slojeve intelektualne historije Bošnjaka.

Šahinović je naglasio da djelo predstavlja vrijedan istraživački susret s izvorima i idejama koje su oblikovale jedno vrijeme, ističući dalekosežnost vizije reisa Čauševića.

Mentor autorove doktorske disertacije, Huseinović, posebno je ukazao na intelektualnu širinu Čauševića i njegov doprinos očuvanju pismenosti među muslimanima u periodu austro-ugarske uprave, kao i značaj prijevoda Kur’ana koji je, zajedno s hafizom Muhamedom Pandžom, imao dugoročan utjecaj na razumijevanje islama.

Promociji je prisustvovao i muftija bihaćki Mehmed Kudić, zajedno s profesorima, učenicima i brojnim građanima.

Govoreći o liku i djelu reisa Čauševića, autor Makić je ukazao na njegovu reformističku misiju usmjerenu ka suštinskom razumijevanju vjere, naglašavajući da su njegovi stavovi bili odgovor na društvenu i intelektualnu stagnaciju muslimana tog vremena.

Posebno je istaknuo Čauševićevu ideju da su vrijednosti poput znanja, rada i društvene odgovornosti duboko ukorijenjene u islamu, te da zatvaranje i izolacija nisu održiv put za muslimane u evropskom kontekstu.

Zaključeno je da knjiga predstavlja značajan doprinos savremenoj islamskoj misli i historiografiji, ali i potvrdu kontinuiteta intelektualnog sazrijevanja unutar zajednice, nudeći inspiraciju za buduća promišljanja i djelovanje u korist društva.