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ODUŠEVIO

Ovacije u Cetinju: Emir Hadžihafizbegović ponovo napunio Zetsko kraljevsko pozorište

Nakon izvođenja, umjetnik je pozvao publiku da minutom šutnje oda počast velikom čovjeku i košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću, rođenom Podgoričaninu

Emir Hadžihafizbegović. Ustupljena fotografija

S. S.

11.4.2026

Zbog velikog interesa publike za njegov rad, Opština Cetinje i gradonačelnik Nikola Đurašković uputili su novi poziv dramskom umjetniku Emiru Hadžihafizbegoviću, koji je nakon nepuna dva mjeseca ponovo gostovao u jednom od najljepših i najstarijih teatara na Balkanu – Zetskom kraljevskom pozorištu.

Pozorište, koje je osnovao kralj Nikola I Petrović-Njegoš davne 1885. godine, još jednom je bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. Predstava je završena dugotrajnim ovacijama oduševljene publike.

Riječ je o autorskom projektu „Sve je do nas“, koji potpisuje Hadžihafizbegović. Nakon izvođenja, umjetnik je pozvao publiku da minutom šutnje oda počast velikom čovjeku i košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću, rođenom Podgoričaninu.

Predstava „Sve je do nas“ donosi potresnu ispovijest profesora matematike sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, koji se suočava s otkazom. Kroz priču o stanju duha, intrigama i spletkama tranzicijskog društva, glavni lik otvara teme nepotizma, urušenog sistema vrijednosti, dekadencije, licemjerstva, neznanja i primitivizma.

Autor kroz sudbinu glavnog junaka progovara i o društvenoj apatiji, defetizmu i „lobotomiziranom“ čovjeku savremenog doba. U samom naslovu predstave „Sve je do nas“ nudi i odgovor – naglašavajući da mogućnost izbora uvijek postoji, kao i način da se odupremo nametnutim obrascima i klišeima.

Predstava snažno problematizira i upliv religije u sekularna društva, formalizam i sveopću dehumanizaciju savremenog svijeta, u kojem je pojedinac rastrzan između težnje ka ličnoj slobodi i borbe za egzistenciju.

– Život ti je onakav kakva ti je misao – poruka je koja odzvanja kroz predstavu, uz citat rimskog cara Marka Aurelija, čime autor poziva na optimizam kao temelj duhovnog zdravlja.

„Sve je do nas“ nikoga ne ostavlja ravnodušnim – riječ je o uznemirujućem, ali duboko promišljenom teatarskom komadu koji gledaoce tjera na introspekciju.

Kako poručuje sam autor, teatar je kroz historiju uvijek imao dvije ključne zadaće – otvarati probleme i popravljati ljude. Ova predstava, sudeći po reakcijama publike, u toj misiji je trijumfalno uspjela.

# CETINJE
# EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
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