Ovacije u Cetinju: Emir Hadžihafizbegović ponovo napunio Zetsko kraljevsko pozorište

Zbog velikog interesa publike za njegov rad, Opština Cetinje i gradonačelnik Nikola Đurašković uputili su novi poziv dramskom umjetniku Emiru Hadžihafizbegoviću, koji je nakon nepuna dva mjeseca ponovo gostovao u jednom od najljepših i najstarijih teatara na Balkanu – Zetskom kraljevskom pozorištu.

Pozorište, koje je osnovao kralj Nikola I Petrović-Njegoš davne 1885. godine, još jednom je bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. Predstava je završena dugotrajnim ovacijama oduševljene publike.

Riječ je o autorskom projektu „Sve je do nas“, koji potpisuje Hadžihafizbegović. Nakon izvođenja, umjetnik je pozvao publiku da minutom šutnje oda počast velikom čovjeku i košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću, rođenom Podgoričaninu.

Predstava „Sve je do nas“ donosi potresnu ispovijest profesora matematike sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, koji se suočava s otkazom. Kroz priču o stanju duha, intrigama i spletkama tranzicijskog društva, glavni lik otvara teme nepotizma, urušenog sistema vrijednosti, dekadencije, licemjerstva, neznanja i primitivizma.