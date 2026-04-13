Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Kamernom teatru 55 večeras drama “Smrtni ishod atletskih povreda”

Predstava je svojevrsna obdukcija jednog ljubavnog odnosa ispričana iz “prve ruke”

Scena iz drame. Kamerniteatar55

I. P.

13.4.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Smrtni ishod atletskih povreda” autorice Milice Vučković u režiji Tare Manić.

Uloge tumače: Džana Pinjo, Alen Muratović i Rijad Osmanović. Dramatizaciju su uradili Bojana Vidosavljević i Tara Manić, dramaturgiju Bojana Vidosavljević, kostime i scenografiju Adisa Vatreš Selimović. Muziku potpisuje Vladimir Pejković.

Predstava „Smrtni ishod atletskih povreda“ svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa ispričana iz “prve ruke”. Eva, majka malog Marija, čvrsto vjeruje u ljubav iz bajke. Eva se pred našim očima survava u fatalnu ljubav s Viktorom. 

Ljubav punu šarma, topline, nesporazuma, nesigurnosti, mensplejninga, izolacije, gaslajtinga, te konačno i nasilja. Ljubav koja će nas natjerati da se zapitamo koje su granice ljudske izdržljivosti?

# DRAMA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.