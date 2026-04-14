Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine između tradicije, izazova i savremenih projekata

Za opstanak jedne države kultura je uvijek bila jedan od najvažnijih faktora koji treba razvijati. Bosna i Hercegovina važi za državu koja je oduvijek cijenila prošlost i sve što je ona sa sobom donijela. BiH je uvijek nastojala da očuva svaki usmeni i pisani trag još od srednjeg vijeka gdje smo uspjeli sačuvati prvi pisani dokument "Povelju Kulina bana".

Zemaljski muzej Sarajevo je jedna od institucija koja se i dan danas razvija kulturu i pričati priče iz prošlosti.

U razgovoru za "Dnevni avaz", direktorica Zemaljskog muzeja dr. sc. Ana Marić nam je otkrila koliko je muzej važan faktor za društvo i objasnila ideju i cilj nove izložbe pod nazivom "Ujedinjeno Kraljevstvo u bh. periodici: izabrani tekstovi iz perioda 1866-1939” koja je otvorena 23. marta i trajat će do 19. aprila, a koja nam pokazuje prve članke, knjige i rukopise koji su stizali u BiH u tom periodu.

Muzej kao čuvar kulture i izazovi institucije

- Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je najznačajnija kulturna i naučna institucija ove zemlje, koja već skoro 140 godina radi na prikupljanju, prezentaciji i očuvanju zajedničke kulturne baštine. U njemu su stasale generacije stručnjaka različitih profila, ali isto tako i odrasle generacije građana. Iako je njegova uloga danas, usljed društveno-političkih okolnosti u kojima se nalazimo, minimalizirana ili barem u pokušaju minimalizacije, trudimo se da do toga ne dođe. Želim vjerovati da nas i zajednica vidi tako, a kao zanimljiv primjer koliko je Muzej prisutan u svakodnevnom životu često navedem činjenicu da i danas, kad ljudi kažu “nađemo se kod muzeja” nema dileme kod kojeg muzeja. - istakla je Marić.

U nastavku smo razgovarali i o izazovima s kojim se ova institucija susreće.

- Nažalost, 30 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, pravna i financijska situacija Muzeja su i dalje otvorena pitanja. Nema nikakve sumnje da to direktno i u velikoj mjeri utječe na svakodnevne obaveze, počevši od pitanja plaća za uposlenike do održavanja zbirki i oblikovanja novog programa. Bez obzira što je većina naših zanimanja vrlo specifična i ljudi se uglavnom time bave iz ljubavi, primarna svrha posla je da zaradite za život, te nije realno očekivati od uposlenika da budu u potpunosti posvećeni poslu, ukoliko nisu sigurni hoće li sljedeći mjesec dobiti plaću. Jednako tako, ukoliko želite pripremiti izložbu koja će biti atraktivna te muzeološki i konzervatorski po najvišim standardima, trebaju vam značajna sredstva, što nije nimalo jednostavno osigurati. U takvim je okolnostima Muzej naučio funkcionirati i bez obzira na nagomilanu višegodišnju frustraciju zbog toga, mislim da itekako trebamo biti ponosni na ono što smo napravili, unatoč svemu.

Cilj nove izložbe

Direktorica muzeja kazala je da je primarni cilj bio ukazati na značaj koji Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine imaju u prikupljanju, očuvanju i interpretaciji kulturnog naslijeđa koje pripada svim građanima.

- Zbirke ovih institucija sadrže predmete i dokumente koji svjedoče o kulturnoj i društvenoj historiji Bosne i Hercegovine. Njihovo očuvanje, istraživanje i predstavljanje javnosti zahtijeva kontinuiran i sistemski rad koji je moguć samo uz dugoročnu institucionalnu podršku – istakla je direktorica.

Posteri s odabranim tekstovima koji prikazuju svakodnevne situacije i život građana Ujedinjenog Kraljevstva dodatno su obogaćeni originalnim primjercima novina i časopisa iz fonda Zbirke stare periodike Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

- Periodika, tj. časopisi i novine donose uvid u svakodnevni život, u ovom konkretnom slučaju govore o tome kako su zapravo bosanskohercegovački listovi pratili politička, društvena i kulturna zbivanja u Ujedinjenom Kraljevstu na prelazu milenija, te kako je lokalno stanovništvo u Bosni i Hercegovini razumijevalo vrijeme i kontekst u kojem su živjeli – zaključila je Marić.