Mirjana Karanović u ulozi Marlene Dietrich 14. aprila na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u utorak, 14. aprila, sa početkom u 19:30 sati, bit će izvedena hit predstava "Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice" autora i reditelja Harisa Pašovića.

U naslovnoj ulozi Marlene Dietrich gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjanu Karanović. Pored Mirjane u predstavi igraju Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja komada:

- Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde - bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline – bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini. Ja sam napisao dramu o jednom imaginarnom suđenju Marlene Dietrich, u kojem je optužena zbog svog životnog stila, svojih neortodoksnih stavova o braku i porodici, svoje nezavisne prirode, svog erotizma i svog učešća u američkoj vojsci tokom Drugog svjetskog rata. U drami troje mladih tužilaca, jedna žena i dva muškarca, optužuju Marlenu da nije bila dovoljno patriota, da nije bila dobra majka, da je imala izvanbračne veze i da je izdala svoju zemlju. To su ozbiljne optužbe i oni navode primjere iz njenog života koji, po njihovom mišljenju, potkrepljuju tu optužnicu.

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio "Modra rijeka". Za dizajn svjetla zadužen je Branislav Milinković, a za video art Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija "Source production".

Predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo, Mittelfesta Cividale, u saradnji sa BNP Zenica.

Ulaznice za predstavu mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.