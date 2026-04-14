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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice”

U Kamernom teatru 55 bit će upriličena predstava “Blank”

Scena iz drame “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice”. Nps.ba

I. P.

14.4.2026

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice” autora i reditelja Harisa Pašovića.

Uloge tumače: Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena predstava “Blank” urađena prema istoimenom romanu Feđe Štukana.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi autor Štukan. Ostale uloge igraju: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.

# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# BLANK
# “MARLENE DIETRICH: PET TAČAKA OPTUŽNICE”
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