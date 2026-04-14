U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu “Marlene Dietrich – Pet tačaka optužnice” autora i reditelja Harisa Pašovića.
Uloge tumače: Mirjana Karanović, Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.
U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena predstava “Blank” urađena prema istoimenom romanu Feđe Štukana.
Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi autor Štukan. Ostale uloge igraju: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.