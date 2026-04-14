U SARTR-u počele probe za novu predstavu "Kazimir i Karolina"

U Sarajevskom ratnom teatru počele su probe za novu predstavu Kazimir i Karolina, prema tekstu Ödöna von Horvátha, u režiji Isidore Ratković.

Pored rediteljice Isidore Ratković, autorski tim čine dramaturginja Vedrana Božinović, kostimografkinja i scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, koreograf Thomas Steyaert i kompozitor Nedim Zlatar.

Glumački ansambl predstave čine Jasenko Pašić, Ana Mia Karić, Adnan Kreso, Mirela Lambić, Enes Kozličić i Amar Selimović.

Rediteljica Isidora Ratković izrazila je veliku radost i zahvalnost što je njen prvi profesionalni pozorišni proces nakon završetka Akademije upravo u SARTR-u, istakavši da posebno cijeni ovaj ansambl, kao i repertoarsku otvorenost ovog pozorišta:

„Već na prvom čitanju teksta Kazimir i Karolina Ödöna von Horvátha iznenadilo me koliko snažno rezonuje s našim društvenim trenutkom — pojedine rečenice kao da odjekuju onim što svakodnevno čitam u vijestima i naslućujem kao moguću budućnost.

Zajedno s dramaturginjom Vedranom Božinović kroz adaptaciju smo pokušale uspostaviti dijalog s tekstom, polazeći od tema koje su me autorski najviše zanimale: ima li čovjek — posebno muškarac — društvenu vrijednost ukoliko nema posao ili novac? Antidramska kvaliteta komada naglašava nemogućnost stvarnog uspinjanja na društvenoj hijerarhiji, dok Oktoberfest u pozadini nelagodno nagovještava dolazak fašizma. Istovremeno se otvaraju i teme nasilja nad ženama i ageizma, naročito u kontekstu ženskog tijela.

Proces nastojimo držati otvorenim za improvizaciju i kolektivno otkrivanje, s nadom da će predstava u finalnom obliku biti živa u odnosu na publiku — da uspostavi dijalog, ponudi prepoznavanje savremenih referenci i prostor za intelektualni i emocionalni angažman.“

Prema riječima dramaturginje Vedrane Božinović, Kazimir i Karolina, drama Ödöna von Horvátha, nastaje 1932. godine, što nije samo historijski podatak nego i dramaturški ključ. Horváth piše ovaj komad u trenutku kada Evropa klizi prema katastrofi. Evropa i svijet su u jeku Velike ekonomske krize (1929–1933). Posljedice u Njemačkoj i Austriji su masovna nezaposlenost, siromaštvo srednje klase i osjećaj besperspektivnosti. Na hiljade otpuštenih postaju tipičan proizvod krize. Nezaposlen čovjek gubi prihod, identitet i dostojanstvo. Weimarska republika je pred krajem — demokratija slabi, društvo je dezorijentirano, raste nepovjerenje i frustracija. Ljudi traže sigurnost, jednostavna rješenja i krivce. Horváth vidi ono što dolazi: masu koja će prihvatiti autoritet.

Horváth smješta radnju na čuveni Oktoberfest u Minhenu: „Slavlje, alkohol, masa, buka, zaborav. A ispod svega toga nalazi se kolektivna tjeskoba. Ljudi se zabavljaju dok im se svijet

raspada. To je slika Evrope pred katastrofu. I gdje je u svemu tome ljubav? Da li su u svijetu koji polako trune brak i ljubav samo ekonomske kategorije? Da li je sigurnost važnija od emocije?

Kazimira i Karolinu danas u SARTR-u radimo kao savremen komad, jer on to i jeste. Na scenu izlaze likovi koji su istovremeno stanovnici našeg svijeta i onog koji je utonuo u mrak Drugog svjetskog rata. Pričamo priču o ljubavi — i o tome da li ona može postojati. O društvu u kojem se lakše pada nego uspinje. O čudovištima iz Cirkusa nakaza koje gledamo, ne zaboravljajući da isto tako neki gledaju nas. U našim cirkusima. Pričamo o svijetu malograđana — prividu morala, opsesiji statusom i strahu od siromaštva. O svijetu koji glumi stabilnost, ali iznutra trune. O svijetu u kojem emocija nema vrijednost, moral je fleksibilan, a preživljavanje jedini zakon. O našem svijetu. I u svemu tome se sjajno zabavljamo. Oktoberfest je. Muzika je glasna. Svjetla blješte. Vrijedi li ljubav išta ako nemaš novac?“

Sarajevski ratni teatar SARTR nastavlja svoju posvećenost saradnji s mladim rediteljima i rediteljicama. Ova pozorišna sezona, kao i 2026. godina, u velikoj su mjeri posvećene debitantima i mladim autorima.

„Posebno nam je zadovoljstvo što je mlada bosanskohercegovačka rediteljica Isidora Ratković s nama u procesu rada na predstavi Kazimir i Karolina. Ova saradnja za SARTR predstavlja veliku radost, ali i važan korak u kontinuiranom otvaranju prostora za nove umjetničke glasove. Smatramo da je, pored same produkcije i postavke novih predstava, izuzetno važno osnaživati mlade reditelje za rad u profesionalnim uslovima te im pružiti platformu za dalji razvoj. Kroz ovakve procese želimo aktivno doprinositi uvođenju novih kolega u rad kulturnih institucija i jačanju savremene teatarske scene“, istakla je direktorica SARTR-a Maja Salkić-Burazerović.

Premijera predstave Kazimir i Karolina planirana je u SARTR-u 25. maja u 20:00 sati.