Otkazano večerašnje izvođenje predstave „Marlen Dietrich: pet tačaka optužnice“

Obavještavamo cijenjenu javnost da se dramska predstava “Marlen Dietrich: pet tačaka optužnice“” autora i režisera Harisa Pašovića, čije je izvođenje planirano za 14. april sa početkom u 19:30 sati, otkazuje iz tehničkih razloga.

Publici koja je izvršila kupovinu ulaznica putem platfome karter.ba, novac će biti automatski vraćen na račun.

Kupci koji su kupovinu ulaznica izvršili na blagajni NPS, novac mogu preuzeti na blagajni NPS uz pokaz ulaznice.

Radno vrijeme blagajne:

- Na dan izvođenja predstava u dva termina od 9:00 do 11:30 i od 15:30 do 19:30 sati.

- Ostalim radnim danima od 9:00 do 15:00 sati.