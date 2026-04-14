Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEHNIČKI RAZLOZI

Otkazano večerašnje izvođenje predstave „Marlen Dietrich: pet tačaka optužnice“

Kupci koji su kupovinu ulaznica izvršili na blagajni NPS, novac mogu preuzeti na blagajni NPS uz pokaz ulaznice

FENA

E. A.

14.4.2026

Obavještavamo cijenjenu javnost da se dramska predstava “Marlen Dietrich: pet tačaka optužnice“” autora i režisera Harisa Pašovića, čije je izvođenje planirano za 14. april sa početkom u 19:30 sati, otkazuje iz tehničkih razloga.

Publici koja je izvršila kupovinu ulaznica putem platfome karter.ba, novac će biti automatski vraćen na račun.

Kupci koji su kupovinu ulaznica izvršili na blagajni NPS, novac mogu preuzeti na blagajni NPS uz pokaz ulaznice.

Radno vrijeme blagajne:

- Na dan izvođenja predstava u dva termina od 9:00 do 11:30 i od 15:30 do 19:30 sati.

- Ostalim radnim danima od 9:00 do 15:00 sati.

# MIRJANA KARANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.