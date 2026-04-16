U Kamernom teatru 55 večeras drama „Smrtni ishod atletskih povreda“

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Smrtni ishod atletskih povreda” autorice Milice Vučković u režiji Tare Manić.

Uloge tumače: Džana Pinjo, Alen Muratović i Rijad Osmanović. Dramatizaciju su uradili Bojana Vidosavljević i Tara Manić, dramaturgiju Bojana Vidosavljević, kostime i scenografiju Adisa Vatreš Selimović. Muziku potpisuje Vladimir Pejković.

Predstava „Smrtni ishod atletskih povreda“ svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa ispričana iz “prve ruke”. Eva, majka malog Marija, čvrsto vjeruje u ljubav iz bajke. Pred našim očima Eva se survava u fatalnu ljubav s Viktorom.

Ljubav punu šarma, topline, nesporazuma, nesigurnosti, mensplejninga, izolacije, gaslajtinga, te konačno i nasilja. Ljubav koja će nas natjerati da se zapitamo koje su granice ljudske izdržljivosti.