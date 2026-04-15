Video / Sarajevska riznica filma čuva magiju celuloida: Od prašnjavih depoa do crvenog tepiha u Kanu

Dok Sarajevo vani ubrzano kuca u ritmu digitalnih frekvencija i staklenih fasada koje stanu u šestoinčni ekran, u jednoj dvorani u centru grada vrijeme je odlučilo da uspori. U Alipašinoj ulici, iza teških vrata Kinoteke Bosne i Hercegovine, film se još ne „učitava“, on se pokreće. On šušti, pucketa i miriše na historiju. Pod budnim okom direktorice Devlete Filipović, Kinoteka danas u svom depou čuva više od dva i po miliona metara filmske trake.

Kinoteka Bosne i Hercegovine nije samo arhiv. To je živa institucija koja redovno priređuje projekcije na 35-milimetarskoj traci, dovodeći pred publiku filmove koje digitalni streaming servisi nikada neće ponuditi. Odbijaju zaborav Njen rad posebno je dobio na vidljivosti nakon niza uspješnih restauracija domaćih filmskih remek-djela. Nedavna digitalna restauracija filmova reditelja Bate Čengića i Vlatka Filipovića pokazala je da ono što Kinoteka čuva nije muzejski eksponat, već živo kulturno blago. Kada su „Slike iz života udarnika“ ponovo zasijale u punom sjaju na Festivalu u Kanu (Cannes), cijeli je svijet podsjetilo na snagu bosanskohercegovačke kinematografije i ulogu Kinoteke kao njenog čuvara. Projekcije na filmskoj traci, koje se u većini zemalja smatraju relikvijem prošlosti, u Sarajevu još privlače publiku različitih generacija. U istom redu sjede oni koji su te filmove gledali na prvim sastancima prije pola vijeka i studenti koji tek otkrivaju magiju kadra bez specijalnih efekata. Za mlade, Kinoteka je postala ono što bi se moglo nazvati „analognim ostrvom“, mjestom gdje film nije samo konzumacija sadržaja, već ritual. Srce svake projekcije u Kinoteci je kabina u kojoj radi Muhidin Berbić, najstariji aktivni kino-operater u regionu. Čovjek čiji je odnos s filmskom trakom počeo daleke 1981. godine, kada je kao dječak prvi put motao film kod brata koji je radio u kinu „Prvi maj“.

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