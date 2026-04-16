Radioničke prostorije Narodnog pozorišta Sarajevo privremeno zatvorene: Upitan repertoar za maj i juni 2026. godine

Zbog izrazito lošeg stanja objekta u kojem se nalaze radioničke prostorije, Narodno pozorište Sarajevo privremeno je zatvorilo prostor na adresi Terezije 52, gdje su smještene stolarija, slikarnica, bravarija, tapetarska radionica te magacinski prostor za scenografiju i scensku opremu. Ova odluka ima značajan utjecaj na rad pozorišta.

- Nalaz sudskog vještaka arhitektonske struke je pokazao da ne postoje minimalni uslovi za siguran i nesmetan rad zbog čega je donesena odluka o njihovom zatvaranju, prvenstveno u cilju zaštite uposlenika i imovine. Zatvaranje ovog prostora ima značajne posljedice na rad Pozorišta. Izrada scenografije za premijerne predstave trenutno je onemogućena, dok su popravke, prilagodbe i adekvatno skladištenje scenografije za repertoarske predstave ozbiljno otežane, što uveliko utječe na realizaciju planiranog repertoara, naveli su iz uprave ove institucije.

Kako je istaknuto, na rješavanju višegodišnjeg problema angažovani su Uprava Narodnog pozorišta Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, uz apel javnosti za razumijevanje i strpljenje.

Uprkos trenutnim izazovima, baletna predstava "Snjeguljica i sedam patuljaka" bit će izvedena 17. aprila u 19:30 sati, dok se dramska predstava "Ivanov", zakazana za 20. april, otkazuje.