U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras baletna bajka „Snjeguljica i sedam patuljaka“

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, u 19.30, bit će upriličena baletna bajka “Snjeguljica i sedam patuljaka” kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet). Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost.

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a uloge tumače: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.