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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras baletna bajka „Snjeguljica i sedam patuljaka“

Kamerni teatar 55 prikazuje dramu “Ljubavnice”

Scena iz baleta. Nps.ba

I. P.

17.4.2026

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, u 19.30, bit će upriličena baletna bajka “Snjeguljica i sedam patuljaka” kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet). Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost.

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a uloge tumače: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.

# KULTURA
# LJUBAVNICE
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# SNJEGULJICA I SEDAM PATULJAKA
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