Festival "Ulicom Bišća" počinje u Bihaću: Manifestacija ove godine u velikoj mjeri posvećena Huseinu Derviševiću

Ovogodišnji, 27. Festival kulture "Ulicom Bišća" u Bihaću donosi posebnu atmosferu i ponovo pretvara gradske ulice u prostor susreta umjetnosti, priče i sjećanja. Manifestacija je ove godine u velikoj mjeri posvećena Huseinu Derviševiću, čije ime i stvaralaštvo ostaju trajno vezani za grad na rijeci Uni i samu historiju festivala.

Festival počinje večeras izradom murala u njegovu čast, autora Adnana Dupanovića, čime se simbolično otvara desetodnevni program ispunjen različitim kulturnim sadržajima. Tokom trajanja manifestacije bit će održano 14 događaja koji obuhvataju gotovo sve umjetničke oblasti; od književnosti i likovne umjetnosti do muzike, teatra i filma.

Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović Huremagić istakla je da je ovogodišnji program posebno usmjeren na Derviševića, naglašavajući njegov značaj za identitet festivala i kulturni život grada.

Uz podršku Grada Bihaća kao generalnog pokrovitelja, festival i ove godine donosi bogat i raznovrstan program, potvrđujući svoju ulogu jednog od najvažnijih kulturnih događaja u regiji.

U okviru programa publiku očekuju: mural posvećen Huseinu Derviševiću, izložba „Moj krajolik“ Emira Toromanovića, muzička matineja „Rock&roll za Huseina Derviševića“, promocija knjige „Đuličan“ Dike Bejdić, pozorišne predstave „Nebitno“ i „Odjek tišine“, Bihaćki GIG – promocija albuma „Dokument“, koncert klasične muzike „Sonars guitar trio“, humanitarni koncert Tamburaškog sastava Bedem „Za djecu Duge“, te premijera dokumentarnog filma „Kuća sa srcem“ u režiji Sabaheta Džafice.

„Ulicom Bišća“ i ove godine potvrđuje svoj koncept; kultura koja izlazi iz institucija i živi na ulicama grada, među ljudima i za ljude.