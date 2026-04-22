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U Kamernom teatru 55 večeras drama “Schindlerov lift”

Predstava opisuje predratna i ratna zbivanja u Prijedoru 90-ih godina

Scena iz drame. Kamerniteatar55

I. P.

22.4.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Schindlerov lift” u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića.

Uloge tumače: Tatjana Šojić, Gordana Boban, Admir Glamočak, Muhamed Hadžović, Aleksandar Seksan, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Sabit Sejdinović, Senad Alihodžić, Davor Golubović i djeca: Lana Zeničanin, Tijana Zeherović, Sin Kurt, Isa Seksan i Dino Hamidović.

Kratki roman “Schindlerov lift” specifično je djelo prijedorskog pjesnika, reditelja, glumca i dramaturga Darka Cvijetića, u kojem on sjedinjenim lirskim i proznim elementima vješto opisuje predratna i ratna zbivanja u Prijedoru 90-ih godina.

# DRAMA
# KULTURA
# SCHINDLEROV LIFT
# KAMERNI TEATAR 55
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