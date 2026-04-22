Predstavljena knjiga Elija Taubera: "Tezauris o sarajevskim Jevrejima" dokazuje značaj jevrejske kulture za Sarajevo i BiH

Prva knjiga dvotomnog leksikona "Tezauris o sarajevskim Jevrejima" autora Elija Taubera predstavljena je 21.04.2026. u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu koji je nekad bio Sefardska sinagoga, jedan od ljepših objekata u glavnom gradu BiH.

"Tezauris o sarajevskim Jevrejima" projekat je koji je pokrenula "La Benevolencija" u želji da na jednom mjestu prikaže značajne pripadnike jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 16. vijeka do danas. Ovaj Leksikon obuhvata ljude i događaje te učešće Jevreja u izgradnji grada Sarajeva. U tom se djelu spominju imena i događaji unazad 200 godina.

O knjizi i njenom značaju govorili su Valerijan Žujo, Sarina Bakić, Husnija Kamberović, Sejdalija Gušić, Eli Tauber, dizajner Branko Dursum te predsjednik JKPHD "La Benevolencija" Vladimir Andrle.

Andrle je na početku obraćanja uz pozdrav prisutnima kazao da je Sarajevo grad duša, grad glasova, grad sjećanja. On je istaknuo da je Sarajevo grad ezana i zvona, grad pjesme, sevdaha, molitve i tišine. Grad u kojem su se stoljećima susretali ljudi različitih vjera i običaja, a učili živjeti jedni pored drugih i jedni sa drugima.

- U toj velikoj priči Sarajeva posebno, časno i neizbrisivo mjesto pripada jevrejskoj zajednici. Sarajevski Jevreji nisu bili samo svjedoci historije ovog grada, oni su bili i njegovi graditelji. Gradili su radnje i fabrike, škole i kulturna društva, liječili bolesne, učili mlade, pisali knjige, komponovali muziku, donosili nove ideje i čuvali stara vjerovanja. U njihove živote utkane su riječi Ladina, miris porodičnih kuhinja, toplina domova, pjesme koje su preživjele stoljeća, i dostojanstvo koje je opstalo i u najtežim vremenima - kazao je Andrle.

Predsjednik JKPHD "La Benevolencija" Vladimir Andrle kazao je da nas knjiga Elija Taubera podsjeća i na bolne stranice historije. Podsjeća na porodice koje su nestale, na prazna mjesta, ugašene živote u vihoru holokausta.

- Podsjeća nas da je Sarajevo izgubilo hiljade svojih sinova i kćeri, komšija, prijatelja, učenjaka, trgovaca, umjetnika i drugih. I zato je ova knjiga više od knjige: ona je tiho vraćanje imena onima koji ne smiju biti zaboravljeni - kazao je Andrle.

On je također istaknuo da je ovo prva publikacija koja objedinjuje većinu ličnosti i organizacija i sve ono što je bitno za Sarajevo, iz konteksta jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Anrle je naveo da nikad do sad ono što se zna o sarajevskim Jevrejima i njihovom doprinosu gradu Sarajevu nije bilo publikovano na ovakav jedan sistematski način.

- Nadam se da će ova knjiga doći i u ruke mlađe generacije, upravo da vide taj doprinos i značaj Jevreja u ovom gradu. Nažalost, danas je Jevrejska opština Sarajevo jedna mala opština koja broji nekih 400 članova, međutim to nije bio slučaj prije Drugog svjetskog rata kada je svaki peti stanovnik grada Sarajeva bio Jevrej, i samim time doprinos same jevrejske zajednice i Jevreja Sarajeva je ogroman - istaknuo je Vladimir Andrle.

Autor knjige "Tezauris o sarajevskim Jevrejima" Eli Tauber govoreći o naslovu kazao je da s obzirom na to da je već objavio Leksikon nije želio da i ovo djelo nazove leksikonom. Tauber navodi da mu se naziv "Tezaurus" učinio najadekvatniji, jer on u sebi sadrži mnogo stvari koje povezuju a koje se ne odnose samo na leksikografsko redanje pojmova, nego daje mogućnost proširenja, ubacivanja, objašnjenja.

"Tezaurus" je, ističe Tauber, prava riječ jer je to jedan izbor raznih tekstova i informacija koje su vezane za historiju Jevreja grada Sarajeva. Šta su oni dali ovom gradu i na koji način. On je kazao da se većini ljudi i ne znaju imena, potpuno su neka nestala iz sjećanja.

- Moram da priznam da i ja kao istraživač nisam znao čitav niz imena, ali zadovoljan sam da sam uspio to napraviti, da izvučem neke ljude iz zaborava. Jedan prosti primjer je Josip Finci, koji je bio književnik i novinar, a kad ga danas spomenete niko ne zna da je on napisao "Indijanci naših ulica". To je izvanredna lektira koja je bila o klincima sa Marin Dvora - kazao je Tauber.

Profesorica na Fakultetu poličkih nauka, sociologinja kulture Sarina Bakić kazala je da je riječ o izuzetno značajnoj knjizi koja je nastala zahvaljujući neumornom radu Elija Taubera.

Bakić smatra da "Tezauris o sarajevskim Jevrejima" dokazuje značaj jevrejske kulture. Koliko su sarajevski Jevreji dio DNK-a ne samo sarajevske kulture, nego i bosanskohercegovačke kulture. Promocija je, kako je kazala Sarina Bakić, prilika da se oda počast radu Elija Taubera koji je prikupio podatke o svim važnim sarajevskim Jevrejima koji su dali doprinos u nauci, umjetnosti, kulturi uopšte, poslovanju, jeziku i očuvanju tradicije i kulture.