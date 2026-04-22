Komedija u Narodnom pozorištu Tuzla “Nije bila Peta, bila je Deveta”

Narodno pozorište Tuzla 25. aprila od 19:30 sati donosi predstavu „Nije bila Peta, bila je Deveta“, komediju koja spaja humor i kriminalnu priču kroz niz neočekivanih obrta.

Radnja prati Evu, nezadovoljnu suprugu koja pokušava promijeniti svoj život na radikalan način i u svoj plan uključuje mladog prevodioca. Ono što počinje kao jednostavna ideja ubrzo prerasta u niz komičnih i napetih situacija u kojima se likovi sve teže snalaze.

Kako priča odmiče, odnosi među likovima postaju sve složeniji, a granice između žrtve i saučesnika brišu se. Predstava kroz humor i ironiju prikazuje odnose moći, ljubavi i manipulacije, uz završni neočekivani obrat.

Ulaznice su dostupne online i na blagajni pozorišta.