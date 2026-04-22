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HUMOR I DRAMA

Komedija u Narodnom pozorištu Tuzla “Nije bila Peta, bila je Deveta”

Komedija puna obrta, manipulacije i neočekivanih zapleta na sceni NP Tuzla

Komedija u Tuzli “Nije bila Peta, bila je Deveta”. Narodno pozorište Tuzla

I. Š.

22.4.2026

Narodno pozorište Tuzla 25. aprila od 19:30 sati donosi predstavu „Nije bila Peta, bila je Deveta“, komediju koja spaja humor i kriminalnu priču kroz niz neočekivanih obrta.

Radnja prati Evu, nezadovoljnu suprugu koja pokušava promijeniti svoj život na radikalan način i u svoj plan uključuje mladog prevodioca. Ono što počinje kao jednostavna ideja ubrzo prerasta u niz komičnih i napetih situacija u kojima se likovi sve teže snalaze.

Kako priča odmiče, odnosi među likovima postaju sve složeniji, a granice između žrtve i saučesnika brišu se. Predstava kroz humor i ironiju prikazuje odnose moći, ljubavi i manipulacije, uz završni neočekivani obrat.

Ulaznice su dostupne online i na blagajni pozorišta.

# NARODNO POZORIŠTE TUZLA
# TUZLA
# KOMEDIJA
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