Životna priča Edhije Mahić: Od Foče do Norveške

Rođena kod Foče, životni put ju je odveo u Ljubuški, gdje je osnovala porodicu, a potom je ratne 1993. godine natjerao na odlazak iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je njen suprug napustio logor, porodica je u roku od 24 sata morala napustiti zemlju, a utočište su pronašli u Norveškoj, jednoj od rijetkih država koja je tada primala izbjeglice.

– Živjela sam u Foči, gdje sam završila medicinsku školu. U Ljubuškom sam osnovala porodicu, a onda nas je rat odveo dalje. Iako sam prošla kroz mnogo teških trenutaka, uvijek sam nosila svoj zavičaj u srcu – kaže Mahić.

Pisati je počela kasnije u životu, najprije kroz kratke zapise koje je ostavljala svojoj djeci kao svjedočanstvo o njihovom porijeklu i razlozima odlaska u Norvešku. Na nagovor kolege Uzeira Bukvića, te zapise pretočila je u knjigu.

– U prvoj knjizi sam sebe potpuno ogolila i ispričala sve kroz šta sam prošla. Preporučujem je svim ženama, jer pokazuje koliko su bosanske žene jake i šta sve mogu izdržati – ističe ona.

Posebno emotivan dio njenog života vezan je za 1998. godinu, kada joj je suprug iznenada preminuo u snu, nakon čega je ostala samohrana majka sa dva sina.

– Ostala sam sama u Norveškoj sa djecom od tri i trinaest godina. Bilo je teško, ali smo uspjeli – kaže Mahić.

Danas je veoma aktivna u bosanskohercegovačkoj dijaspori u Norveškoj. Obnaša funkciju predsjednice Preporoda u Norveškoj, zamjenice predsjednika Saveza udruženja građana BiH u Norveškoj, članica je Društva pisaca iz Švedske, te predsjednica Udruženja „Žena sa knjigom“ iz Mostara.

Inspiraciju za dječije knjige pronašla je u porodici, posebno u svojim unukama.

– Kada sam dobila prvu unuku, sin me zamolio da napišem priče koje će joj čitati. Tako je nastala knjiga „Princeza Una i kobajagi zmaj“, a zatim i „Aria, lijepa vila radosti“ – kaže autorica.

U svojim djelima često povezuje Bosnu i Hercegovinu i Norvešku, gradeći most između dvije zemlje i generacija. Među novijim djelima ističe „Vilinski ples sa pahuljama“, priču o vilama iz Vjetrenice koje dolaze u Norvešku, ali i o dječaku koji kroz putovanje otkriva svoje korijene.

– Ove knjige preporučujem posebno ljudima koji žive u inostranstvu, kako bi njihova djeca saznala više o svom porijeklu – poručuje Mahić.

Njena djela predstavljena su na štandu Društva pisaca iz Švedske na Sajmu knjiga u Sarajevu.