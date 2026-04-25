Književnica Ines Kajić-Bubalo: Plašim se gubitka autentičnosti

Ime i prezime: Ines Kajić-Bubalo.
Datum i mjesto rođenja: 6. februar 1976., Mostar.
Šta prvo uradite kad se probudite: Napravim espresso makiato.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pisanjem.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka na RTV Mostar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Tolkinovog „Hobita“.
Najdraža pjesma: „Ako znaš bilo što“.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.
Šta Vas nervira: Površnost.
Najdraži grad: Uz Mostar ide i Rim.
Najbolji poklon koji ste dobili: Jedan prekrasan cvijet 2012.
Čega se plašite: Gubitka autentičnosti.
S kim najradije pijete kafu: S mojim dragim prijateljem Mariom.
Omiljena društvena mreža: Substack, Facebook.
Najdraža boja: Navy plava.
Ko Vam je uzor: Moj otac.
Najdraži pisac: J.R.R Tolkin (Tolkien).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pomogla bih spasiti djecu gladi i siromaštva.
Omiljeni muzičar ili bend: Štulićeva „Azra“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Aktivno radim na svojoj novoj.
Tim za koji navijate: Rođeni.
Omiljena narodna izreka: "Poslije bitke svi su generali pametni".
Koje pitanje najviše mrzite: Jesi li ljuta?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dojlov (Doyl) Scherlock Holmes.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru, Machu Picchu.