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KLUB POZNATIH

Književnica Ines Kajić-Bubalo: Plašim se gubitka autentičnosti

Na pusti otok bih ponijela Tolkinovog 'Hobita'

Kajić-Bubalo: Voljela bih posjetiti Peru. Instagram

Avaz.ba

25.4.2026

Ime i prezime: Ines Kajić-Bubalo.

Datum i mjesto rođenja: 6. februar 1976., Mostar.

Šta prvo uradite kad se probudite: Napravim espresso makiato.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pisanjem.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinarka na RTV Mostar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Tolkinovog „Hobita“.

Najdraža pjesma: „Ako znaš bilo što“.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam TV.

Šta Vas nervira: Površnost.

Najdraži grad: Uz Mostar ide i Rim.

Najbolji poklon koji ste dobili: Jedan prekrasan cvijet 2012.

Čega se plašite: Gubitka autentičnosti.

S kim najradije pijete kafu: S mojim dragim prijateljem Mariom.

Omiljena društvena mreža: Substack, Facebook.

Najdraža boja: Navy plava.

Ko Vam je uzor: Moj otac.

Najdraži pisac: J.R.R Tolkin (Tolkien).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pomogla bih spasiti djecu gladi i siromaštva.

Omiljeni muzičar ili bend: Štulićeva „Azra“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Aktivno radim na svojoj novoj.

Tim za koji navijate: Rođeni.

Omiljena narodna izreka: "Poslije bitke svi su generali pametni".

Koje pitanje najviše mrzite: Jesi li ljuta?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Dojlov (Doyl) Scherlock Holmes.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Peru, Machu Picchu.

# KLUB POZNATIH
# KNJIŽEVNICA
# KULTURA
# INES KAJIĆ-BUBALO
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