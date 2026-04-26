Film "Paviljon" Dine Mustafića osvojio nagradu za najbolji dugometražni film na 22. Bh. filmskom festivalu

Na svečanoj završnici 22. izdanja Bosanskohercegovačkog filmskog festivala (BHFF) u Njujorku (New Yorku), nagrada za najbolji dugometražni film dodijeljena je filmu „Paviljon“, reditelja Dine Mustafića.

Ovo priznanje predstavlja značajan međunarodni uspjeh za film i njegove autore, potvrđujući snažno prisustvo savremene bosanskohercegovačke kinematografije na međunarodnoj sceni te otvarajući prostor daljoj festivalskoj i distributivnoj afirmaciji ostvarenja.

Ovogodišnje izdanje BHFF-a održano je u SVA Teatru i okupilo je brojne istaknute autore i umjetnike, među kojima su Rade Šerbedžija, Aleksandar Hemon, Lidija Zelović, Bojan Stojčić, Aida Šehović, Biliana Grozdanova i Chris Leslie, kao i predstavnike filmske industrije i bosanskohercegovačke dijaspore.

Festival, osnovan 2003. godine, najdugovječnija je međunarodna manifestacija posvećena bosanskohercegovačkom filmu u inostranstvu i jedna od ključnih platformi za promociju filmskih autora i kulture Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebnu nagradu je dobio i nosilac uloge iz filma Rade Šerbedžija za doprinos umjetnosti bosanskohercegovačkog filma. On je i predstavio film "Paviljon" u New Yorku pred festivalskom publikom.

U filmu „Paviljon“ igraju: Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Nikša Butijer, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film „Paviljon“, nastao prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa, crna je komedija o grupi stanara staračkog doma "Paviljon", koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Film „Paviljon“ premijerno je prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.