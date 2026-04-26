Operska solistica Melisa Hajrulahović Tomić o izazovima opere kao profesije: Svaka uloga nosi magiju, ali i izazove

Operska solistica Melisa Hajrulahović Tomić jedno je od prepoznatljivih imena na sceni Narodnog pozorište Sarajevo, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga. Rođena u Banjoj Luci svoj umjetnički put gradila je kroz školovanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevo, a potom i usavršavanje u Majncu u Njemačkoj. Tokom karijere sarađivala je sa Sarajevskom operom i Sarajevskom filharmonija, nastupala u Wiener Staatsoperi te ostvarila bogat repertoar, od Tatjane do Musete (Musetta). Dobitnica je i godišnje nagrade Narodnog pozorišta Sarajevo za ulogu u opereti „Mala Floramye“. U razgovoru za „Dnevni avaz“ govorila je o svom umjetničkom putu, izazovima i viziji budućnosti opere u Bosni i Hercegovini. Vaš umjetnički put počeo je u Banjoj Luci, nastavio se na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a usavršavali ste se i u Njemačkoj. Koliko su te faze oblikovale Vaš umjetnički identitet? - Muzika je uvijek bila neizostavan dio mog života. Moj umjetnički put je započeo u Banjoj Luci, ali su se vrlo važni koraci desili u Zenici gdje upisujem solo pjevanje u srednjoj muzičkoj školi i gdje sam napravila jedan ozbiljniji zaokret prema klasičnoj muzici. To je grad za koji me vežu posebne emocije, mnogo dragih ljudi i uspomena. Iako su to bile ratne godine, možda upravo zbog toga muzika je imala još veću snagu... zbližavala nas je i pomagala da ne klonemo duhom. Studiranje u Sarajevu donijelo je dublje razumijevanje profesije, disciplinu i strukturu, a u Njemačkoj sam naučila koliko je važan iskren odnos između profesora i studenta, povjerenje i nesebično dijeljenje znanja.

Melisa Hajrulahović Tomić . NPS Melisa Hajrulahović Tomić . NPS

Nezaboravna iskustva Kako pamtite nastup u Wiener Staatsoperi i koliko Vam je to iskustvo značilo za dalji razvoj karijere? - To iskustvo se ne zaboravlja. Kada kročite u jedan takav hram kulture, postanete još svjesniji odgovornosti koju nosi ovaj poziv, ali i ljepote koju daje. Meni je to bio važan unutrašnji pomak – više povjerenja u sebe i još veća želja za daljim rastom. Iza Vas je veliki broj uloga – koja Vam je bila najzahtjevnija, a koja najdraža i zašto? - Svaka uloga nosi svoje izazove i svoju magiju. Mi smo glumci-pjevači i potrebno je uskladiti pjevačke i glumačke zahtjeve. Tokom karijere sam pjevala i uloge koje ne pripadaju mom fahu, upravo zbog izazova. Smatram da najviše napredujemo kada izađemo iz zone komfora. Najzahtjevnija mi je bila uloga Oskara (Oscar), a najdraža Tatjane. Nju sam dublje razumjela kroz vlastite životne faze. U operi „Gianni Schicchi“ tumačite lik Nele (Nella). Šta ovu komičnu operu izdvaja u odnosu na ostale uloge koje ste igrali? - To je komična opera s posebnom lakoćom i duhovitošću, ali iza toga stoji velika preciznost. Nela je životan lik sa svim svojim slabostima. Volim tu brzinu i neposrednost koju traži i u glumi i u muzici. Ostvarili ste brojne saradnje sa Sarajevskom filharmonijom i Operom Narodnog pozorišta Sarajevo – koliko je važno imati kontinuiran rad na domaćoj sceni? - To je izuzetno važno. Domaća scena je mjesto gdje rastete, gradite odnos s publikom i razvijate kontinuitet koji je ključan za umjetničko sazrijevanje.

Melisa Hajrulahović Tomić . NPS Melisa Hajrulahović Tomić . NPS

Prepoznavanje rada Dobitnica ste nagrade za ulogu u opereti „Mala Floramye“. Koliko Vam takva priznanja znače i motiviraju li Vas dodatno? - Nagrade su potvrda da je vaš rad prepoznat. Ali ono što mene pokreće jeste sama umjetnost i potreba da budem iskrena u onome što radim. Nagrada je tiha radost, ali nije razlog zbog kojeg stojim na sceni. Usavršavali ste se na majstorskim klasama kod vrhunskih umjetnika – koji Vam je savjet ostao najvredniji kroz karijeru? - Bilo ih je mnogo, ali jedan bih izdvojila: „Ne treba pjevati da bi impresionirala, već da bi ispričala priču“. Kako izgleda Vaš proces pripreme za ulogu? Šta Vam je važnije, vokalna tehnika ili psihološka razrada lika? - To je neodvojivo. Tehnika daje sigurnost, a psihološka razrada dubinu. Kada se spoje, lik počinje da živi.

Domaća scena je mjesto gdje rastete . NPS Domaća scena je mjesto gdje rastete . NPS