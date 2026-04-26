Video / Tamara Kučan: Doživjela sam napad jer sam branila muslimane, sekte su mi ostavljale pisma

Beogradska spisateljica Tamara Kučan govorila je za kamere “Avaz” o brojnim životnim situacijama i iskustvima kroz koja je prolazila dok je stvarala svoja književna djela.

U otvorenom razgovoru dotakla se i verbalnih napada te osuda na društvenim mrežama, koje je, kako je istakla, doživjela nakon što je u Beogradu javno stala u odbranu ljudi koji su bili izloženi napadu jer su klanjali u jednom parku.

Tamara je govorila i o temama koje su obilježile njen književni rad, pa se osvrnula na sekte i mračne mehanizme njihovog djelovanja, o čemu je pisala u svojoj knjizi “Indigo”.

Poseban akcenat stavila je i na ekstremizam u islamu, temu koju je detaljno istraživala i obradila u svom posljednjem romanu “Nadir”, otkrivajući koliko je rada, razgovora i suočavanja sa teškim činjenicama bilo potrebno da bi ova knjiga ugledala svjetlo dana.

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