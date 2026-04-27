Već dobio ponudu za ekranizaciju: Mirsad Pašović predstavio roman "Vječna ljubav"

Sarajevska kulturna scena postala je bogatija za još jedno značajno ostvarenje. U prisustvu brojnih ljubitelja pisane riječi, bosanskohercegovački književnik Mirsad Pašović predstavio je svoj novi roman pod nazivom „Vječna ljubav“.

Večer emocija i umjetnosti

Promocija nije bila samo klasično predstavljanje knjige, već svojevrsni multimedijalni performans.

Atmosferu su upotpunili glumci Rade Čolović i Emsa Čengić, koji su svojom upečatljivom interpretacijom odabranih odlomaka oživjeli likove i emocije utkane u stranice romana.

Sve to pratila je profinjena muzička podloga Šukija Planjanina, čime je stvoren ambijent koji je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.

Osmi uspjeh i najava ekranizacije

Vidno emotivan, autor se obratio prisutnima istaknuvši neraskidivu vezu koju godinama gradi sa svojom publikom.

- Ovo je praznik književnosti, lijepe riječi i muzike. Hvala svima na velikoj podršci. Ovo je moja osma knjiga, a već sam dobio ponudu za njenu ekranizaciju. Od prve knjige pa do svake naredne koju sam objavio, moji čitaoci bez razmišljanja dolaze i kupuju novi roman - kazao je Pašović.

Kontekst i značaj

Pašović je autor koji je već ranije privukao pažnju javnosti romanima poput "Igra sudbine" i "Gola istina".

Kritičari često ističu da su njegovi romani pitki, ali duboko prožeti životnom mudrošću, što potvrđuje i činjenica da se za „Vječnu ljubav“ već interesuju filmski producenti.

Njegova sposobnost da na papir prenese autentične emocije i sudbine ljudi iz bosanskohercegovačke svakodnevice osigurala mu je status jednog od najčitanijih savremenih autora u regionu, a činjenica da publika „na neviđeno“ kupuje njegove naslove najbolje govori o kredibilitetu koji je stekao.