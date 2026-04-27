Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KNJIŽEVNI PEČAT

Već dobio ponudu za ekranizaciju: Mirsad Pašović predstavio roman "Vječna ljubav"

Ovo je praznik književnosti, lijepe riječi i muzike, kazao je Pašović

Mirsad Pašović. Facebook

B. S.

27.4.2026

Sarajevska kulturna scena postala je bogatija za još jedno značajno ostvarenje. U prisustvu brojnih ljubitelja pisane riječi, bosanskohercegovački književnik Mirsad Pašović predstavio je svoj novi roman pod nazivom „Vječna ljubav“.

Večer emocija i umjetnosti

Promocija nije bila samo klasično predstavljanje knjige, već svojevrsni multimedijalni performans. 

Atmosferu su upotpunili glumci Rade Čolović i Emsa Čengić, koji su svojom upečatljivom interpretacijom odabranih odlomaka oživjeli likove i emocije utkane u stranice romana. 

Sve to pratila je profinjena muzička podloga Šukija Planjanina, čime je stvoren ambijent koji je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.

Osmi uspjeh i najava ekranizacije

Vidno emotivan, autor se obratio prisutnima istaknuvši neraskidivu vezu koju godinama gradi sa svojom publikom.

- Ovo je praznik književnosti, lijepe riječi i muzike. Hvala svima na velikoj podršci. Ovo je moja osma knjiga, a već sam dobio ponudu za njenu ekranizaciju. Od prve knjige pa do svake naredne koju sam objavio, moji čitaoci bez razmišljanja dolaze i kupuju novi roman - kazao je Pašović.

Kontekst i značaj

Pašović je autor koji je već ranije privukao pažnju javnosti romanima poput "Igra sudbine" i "Gola istina". 

Kritičari često ističu da su njegovi romani pitki, ali duboko prožeti životnom mudrošću, što potvrđuje i činjenica da se za „Vječnu ljubav“ već interesuju filmski producenti.

Njegova sposobnost da na papir prenese autentične emocije i sudbine ljudi iz bosanskohercegovačke svakodnevice osigurala mu je status jednog od najčitanijih savremenih autora u regionu, a činjenica da publika „na neviđeno“ kupuje njegove naslove najbolje govori o kredibilitetu koji je stekao.

# MIRSAD PAŠOVIĆ
# PROMOCIJA
# VJEČNA LJUBAV
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.