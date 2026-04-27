Sarajevski sajam knjiga svečano zatvoren dodjelom nagrada: Priznanje za Knjigu godine dobio "Mali roman u tišini" Sezmedina Mehmedinovića

Danas je zatvoren Sarajevski sajam knjiga koji se održavao od 22. do 27. aprila u Centru Skenderija. Sajam je svečano završio sa dodjelom nagrada, a ovaj događaj okupio je mnogobrojne ljubitelje knjiga koji su imali priliku da pogledaju i kupe raznovrsne naslove i prisutsvuju druženjima sa autorima.

Predsjednica Adisa Žero, Asmir Kujović i Branko Vekić su bili članovi žirija, te je priznanje "Knjiga godine" pripalo djelu Semezdina Mehmedinovića "Mali roman o tišini" izdavačke kuće Buybook. Priznanje za najbolji roman dobio je Andrej Nikolaidis za djelo "Safari u Sarajevu", izdavač HENA COM. Najbolja zbirka poezije je "Visovi u magli" autora Harisa Silajdžića u izdanju "Dobra knjiga". Najbolja knjiga za djecu i mlade je "Jedan dan na našoj plavoj planeti" autorice Elle Bailey u izdanju Buybooka.

Najbolja publicistička, esejistička knjiga je "Pripovijedati grad – Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja" autora Dževada Karahasana, u izdanju SPKD "Prosvjeta".

Uručene su i nagrade za najbolji prevod, najbolji izdavački projekat, likovno grafičko oblikovanje knjige kao i priznanje za najboljeg mladog autora, te doprinos kulturi čitanja.

Sarajevski sajam knjiga održavao se na više od 10.000 metara kvadratnih izložbenog prostora, a predstavilo se više od 200 izlagača iz zemlje i svijeta.