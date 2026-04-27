Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠE OD 200 IZLAGAČA

Sarajevski sajam knjiga svečano zatvoren dodjelom nagrada: Priznanje za Knjigu godine dobio "Mali roman u tišini" Sezmedina Mehmedinovića

Uručene su i nagrade za najbolji prevod, najbolji izdavački projekat, likovno grafičko oblikovanje knjige kao i priznanje za najboljeg mladog autora

Sarajevski sajam knjiga: Dodjela nagrada - Avaz
Sarajevski sajam knjiga: Dodjela nagrada - Avaz
Sarajevski sajam knjiga: Dodjela nagrada - Avaz
Sarajevski sajam knjiga: Dodjela nagrada - Avaz
Sarajevski sajam knjiga: Dodjela nagrada - Avaz
+3
A. A.

27.4.2026

Danas je zatvoren Sarajevski sajam knjiga koji se održavao od 22. do 27. aprila u Centru Skenderija. Sajam je svečano završio sa dodjelom nagrada, a ovaj događaj okupio je mnogobrojne ljubitelje knjiga koji su imali priliku da pogledaju i kupe raznovrsne naslove i prisutsvuju druženjima sa autorima.

Predsjednica Adisa Žero, Asmir Kujović i Branko Vekić su bili članovi žirija, te je priznanje "Knjiga godine" pripalo djelu Semezdina Mehmedinovića "Mali roman o tišini" izdavačke kuće Buybook. Priznanje za najbolji roman dobio je Andrej Nikolaidis za djelo "Safari u Sarajevu", izdavač HENA COM. Najbolja zbirka poezije je "Visovi u magli" autora Harisa Silajdžića u izdanju "Dobra knjiga". Najbolja knjiga za djecu i mlade je "Jedan dan na našoj plavoj planeti" autorice Elle Bailey u izdanju Buybooka.

Najbolja publicistička, esejistička knjiga je "Pripovijedati grad – Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja" autora Dževada Karahasana, u izdanju SPKD "Prosvjeta".

Uručene su i nagrade za najbolji prevod, najbolji izdavački projekat, likovno grafičko oblikovanje knjige kao i priznanje za najboljeg mladog autora, te doprinos kulturi čitanja.

Sarajevski sajam knjiga održavao se na više od 10.000 metara kvadratnih izložbenog prostora, a predstavilo se više od 200 izlagača iz zemlje i svijeta.

# SARAJEVSKI SAJAM KNJIGE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.