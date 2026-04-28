Predstava Zijaha Sokolovića „Lijevo desno glumac“ večeras u Teatru 071





Večeras će Teatar071, u ulici Sime Milutinovića 2/II, u prostorijama CZKS, sa početkom u 20:00 sati, ugostiti barda bosanskohercegovačkog glumišta Zijaha Sokolovića koji će izvesti svoju autorsku predstavu „Lijevo desno glumac“.

Kroz lično iskustvo i umjetničko istraživanje, Zijah Sokolović otvara pitanja identiteta, javnih uloga i svakodnevice koju svi igramo.

Predstava "Lijevo desno glumac" je dio Zijahove antologije sedam autorskih komada koje izvodi decenijama, gradeći vlastite mostove između scene i života. Svaka izvedba je nova, a opet nosi isto iskustvo koje publiku vraća suštini teatra.

Sokolović duhovito i filozofski, nizom primjera i uspoređivanjem stvarnosti i pozorišne umjetnosti, uči gledatelje da shvate da su i oni glumci u svom teatru i da mogu biti umjetnici u svom životu ako svoje životne date okolnosti prve dramske radnje analiziraju teatarski objektivno.

“Lijevo Desno Glumac” ujedno je i podsjetnik na impresivnu karijeru Zijaha Sokolovića, umjetnika koji je više od pedeset godina posvećen teatru i publici, te koji iza sebe ima 92 umjetničke nagrade i šest priznanja za životno djelo. Ova predstava predstavlja krunu njegovog stvaralačkog puta, donoseći publici edukativno iskustvo, snažnu zabavu i priliku za introspektivno preispitivanje.

Projekat Teatar 071 je podržan od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad u saradnji sa Multimedijalnim centrom kulture CZK.

Ulaznice se mogu kupiti isključivo online, putem platforme karter.ba.