Veliki koncert "Indexi i prijatelji" 9. maja u okviru Dana Općine Centar

U okviru obilježavanja Dana Općine Centar, Centar kulture i mladih (CKM) organizuje muzički spektakl "Indexi i prijatelji", koji će se održati 9. maja 2026. godine u dvorani "Mirza Delibašić" na Skenderiji. Koncert, čiji početak je zakazan za 20 sati, posvećen je očuvanju muzičke baštine jednog od najznačajnijih sarajevskih bendova svih vremena.

Simfonijski aranžmani i nastupi legendarnih muzičara

Program je koncipiran u dva dijela, spajajući klasični i rock pristup muzici Indexa. Prvi dio večeri obuhvata osam kompozicija prilagođenih filharmonijskim aranžmanima koje potpisuju Fadil Redžić i Ranko Rihtman. Pod dirigentskom palicom Rihtmana, uz Sarajevsku filharmoniju, nastupit će hor "Kasiopeja" pod vodstvom Aldine Aganović, te ritam sekcija koju čine vrsni instrumentalisti: Dino Mangafić, Amar Češljar, Nenad Nešović i Dinko Šimunović.

U drugom dijelu koncerta, publika će imati priliku čuti nekadašnje članove Indexa. Na scenu se vraćaju Fadil Redžić, Ranko Rihtman, Neno Jurin i Peco Petej, uz podršku Ivana Kukića i Murisa Varajića.

Pjevački dio programa okupit će najznačajnija imena regionalne scene. Među prijateljima Indexa koji će interpretirati legendarne stihove su: Vlatko Stefanovski, Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić Đuro, Goran Karan, Zoran Predin, Nermin Puškar, Vlado Kalember, Neno Belan, Seid Memić Vajta, Zlatan Fazlić Fazla, Aida Mušanović-Arsić, Amel Ćurić i Željka Katavić Pilj.

Informacije o ulaznicama

Ulaz na koncert je besplatan, a pokrovitelj događaja je Općina Centar Sarajevo. Zainteresovani građani svoje ulaznice mogu preuzeti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra (BKC) i na platou Skenderije.