Profesorica književnosti Antonija Zeljko: Ne volim kad me pitaju ko mi čuva djecu

Ime i prezime: Antonija Zeljko.

Datum i mjesto rođenja: 13. juni 1990., Mostar.

Šta prvo radite kad se probudite: Prvo ugasim alarm, a zatim si uzmem trenutak zahvalnosti za novi dan i sve što donosi.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerujem da bih se pronašla u ulozi life coacha, travel influensera ili u svijetu nekretnina.

Prvi posao u životu: Nastavnica u školi jezika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Voda.

Najdraža pjesma: Nemam jednu — glazba mi prati raspoloženje, pa za svako stanje imam svoju pjesmu.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.

Šta Vas nervira: Nedostatak empatije i ljudska neljubaznost.

Najdraži grad: Mostar i Madrid.

Najbolji poklon koji ste dobili: Auto.

Čega se plašite: Bolesti.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Verzija mene koja sutra može biti bolja nego danas.

Najdraži pisac: Volim Šilera (Schiller), Getea (Goethe), Oskara Vajlda (Oscar Wilde) i Silviju Plat (Sylvia Plath).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Voljela bih svijet bez oružja i više ulaganja u osnovne ljudske potrebe, posebno kada je riječ o djeci i najranjivijima.

Omiljeni muzičar ili bend: Džon Bon Džovi (Jon Bon Jovi), Đorđe Balašević i Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Trenutno čitam „Planina si ti“.

Tim za koji navijate: Uvijek navijam za reprezentaciju.

Omiljena narodna izreka: „Ne radi drugome ono što ne želiš da netko radi tebi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Ko ti čuva djecu?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Inspiraciju pronalazim u različitim pričama i karakterima, ovisno o životnoj fazi.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan, Vijetnam i Island.