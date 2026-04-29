Svjetski krimi klasik Agathe Christie "Ubistvo u Orijent Ekspresu" u tri termina na sceni NPS

Sarajevo će ponovo biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika, "Ubistvo u Orijent Ekspresu", djela legendarne spisateljice Agathe Christie, u holivudskoj adaptaciji Kena Ludwiga, reditelja Andreja Cvetanovskog. Hit predstava "Ubistvo u Orijent Ekspresu" ponovo je na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo 9. i 22. i 23. maja sa početkom u 19:30 sati.

Na najčuvenijem vozu Evrope, Orijent Ekspresu, vrijeme staje usred snježne noći. Voz je zaglavljen, jedan putnik mrtav, a ostali osam – svi različiti, svi sa neizrečenim tajnama. U centru zbivanja je detektiv Hercule Poirot, čija istraga u skučenom prostoru vagona otkriva mnogo više od samog zločina. Pitanje koje postavlja predstava je vječno: pravda ili zakon – šta je važnije?

Lik Herculea Poirota igra poznati bosanskohercegovački glumac Mario Drmać, lik Monsieur Bouca utjelovio je Faruk Hajdarević. Samuela Ratchetta igra Nerman Mahmutović, groficu Andrenyi Anastasija Dunjić, Princess Dragomiroff Amra Kapidžić. Hector MacQueen je Issa Osmić, Greta Ohlsson Sanela Krsmanović Bistrivoda, Helen Hubbard Vedrana Božinović a pukovnika Arbuthnota igra Dino Bajrović. Lik Mary Debenham iznijela je Elma Fetić a uloga šefa sale i konduktera Michela povjerena je Maku Čengiću.

Dramaturgiju potpisuje Džejna Hodžić, dok su scenografija i kostimi djelo Adise Vatreš Salimović. Predstava nudi spektakularno vizuelno iskustvo, upotpunjeno kompozicijama Mirze Redžepagića i vrhunski oblikovanim dizajnom svjetla Moamera Šakovića.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.