Dani brazilskog filma u Sarajevu: Oskarom nagrađena ostvarenja i ženske priče u kinu Meeting Point

Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će domaćin manifestacije Dani brazilskog filma, koju organizuje Ambasada Brazila u Sarajevu u saradnji s kinom Meeting Point. Od 4. do 7. maja sarajevska publika će imati priliku pogledati četiri višestruko nagrađivana ostvarenja koja u fokus stavljaju snažne ženske priče. Sve projekcije počinju u 20:00 sati, a ulaz za sve posjetioce je besplatan, uz preuzimanje ulaznica na blagajni kina sat vremena prije početka filma.

Program u ponedjeljak, 4. maja, otvara politički angažovana drama "Još sam ovdje" (Ainda Estou Aqui) reditelja Valtera Sallesa (Walter Salles). Riječ je o ostvarenju koje je 2025. godine nagrađeno Oskarom (Oscar) za najbolji međunarodni film. Zasnovan na istinitim događajima iz perioda vojne diktature, film kroz izvanrednu izvedbu Fernande Torres (Fernanda Torres) istražuje teme sjećanja i otpora kroz sudbinu žene čiji je život razoren državnim nasiljem.

Drugi dan manifestacije rezervisan je za biografsku dramu "U potrazi za Mjesecom" (Flores Raras) u režiji Brune Barreta (Bruno Barreto). Film prikazuje kompleksnu vezu američke pjesnikinje Elizabet Bišop (Elizabeth Bishop) i brazilske arhitektice Lote de Masedo Soares (Lota de Macedo Soares) u Rio de Žaneiru (Rio de Janeiro), fokusirajući se na umjetničko stvaralaštvo i emocionalne izazove glavnih junakinja.

U srijedu, 6. maja, na repertoaru je klasik "Dona Flor i njezina dva muža" (Dona Flor e Seus Dois Maridos), također u režiji Brune Barreta. Ovaj film, zasnovan na romanu Horgea Amada (Jorge Amado), smatra se jednim od najuspješnijih ostvarenja brazilske kinematografije svih vremena. Kroz elemente komedije i fantastike, priča prati udovicu Donu Flor čiji se preminuli suprug vraća kao duh, unoseći strastveni haos u njen novi, stabilni život.

Manifestaciju u četvrtak, 7. maja, zatvara film "Manas" rediteljice Marianne Brennand (Marianna Brennand). Smješten u specifičan ambijent brazilskog Amazona, film prati odrastanje i otpornost mlade djevojke suočene sa surovom društvenom stvarnošću. "Manas" je svoju svjetsku premijeru doživio na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je dobio simpatije kritike zbog autentičnog socijalnog realizma i intimne naracije.