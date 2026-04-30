Nova enigma u centru Londona: Skulptura sa potpisom Benksija privukla veliku pažnju javnosti

U srcu Londona, na lokaciji Waterloo Place u četvrti St James, u srijedu, 29. aprila, pojavila se nova skulptura koja je privukla veliku pažnju javnosti zbog prepoznatljivog potpisa koji asocira na najpoznatijeg uličnog umjetnika današnjice, Benksija (Banksy).
Umjetnička instalacija prikazuje figuru muškarca u poslovnom odijelu koji silazi s postolja, dok mu je lice prekriveno zastavom koja se vijori. Skulptura je smještena u neposrednoj blizini historijskih spomenika Florens Najtingejl (Florence Nightingale) i spomenika Krimskom ratu. Iako je na bazi postolja jasno ispisano ime "Banksy", službena potvrda autentičnosti na umjetnikovoj internet stranici ili Instagram profilu još uvijek se iščekuje.
Kontinuitet subverzivnih instalacija
Ovo nije prvi put da se Benksi, prvenstveno poznat po grafitima i muralima, okušava u formi skulpture na londonskim ulicama. Još 2004. godine, na Šaftsberi aveniji (Shaftesbury Avenue) postavljeno je djelo "Pijanica" (The Drinker), subverzivna interpretacija Rodinovog "Mislioca", koja je ubrzo nakon postavljanja bila ukradena.
Tokom proteklih godina, autor je intenzivirao svoje prisustvo u glavnom gradu Velike Britanije. Podsjećamo, u decembru 2025. godine u "Bayswateru" pojavio se mural s prikazom dvoje djece, dok je ranije te godine pažnju medija privukao rad na zgradi Kraljevskih sudova (Royal Courts of Justice). Taj mural, koji prikazuje sudiju iznad prosvjednika s krvavim transparentom, šira javnost je tumačila kao kritiku vladinih zabrana usmjerenih protiv aktivističkih grupa.
Identitet kao dio umjetničkog brenda
Benksi, za kojeg se dugo vjeruje da je Robin Ganingem (Robin Gunningham) iz Bristola, uspio je decenijama održati anonimnost uprkos globalnoj slavi. Iako su globalni mediji objavljivali izvještaje o njegovom navodnom razotkrivanju, Ganingem je dosljedno demantovao povezanost s umjetnikom.
Upravo je ta misterija, uz oštre političke poruke, doprinijela da Benksijeva djela danas dostižu milionske iznose na aukcijama. Njegov rad karakteriše tajno postavljanje instalacija, najčešće pod okriljem noći, nakon čega slijedi objava na društvenim mrežama koja služi kao potvrda autorstva.
S obzirom na to da su njegove instalacije na javnim površinama često predmet uklanjanja od strane gradskih vlasti zbog historijskog značaja lokacija, sudbina nove skulpture na Waterloo Placeu ostaje neizvjesna.