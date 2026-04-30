Kriza pred početak izložbe: Žiri napustio Venecijansko bijenale, nagrade odgođene

Međunarodni žiri Venecijanskog bijenala podnio je ostavku svega nekoliko dana prije početka jedne od najvažnijih svjetskih izložbi savremene umjetnosti, nakon spora vezanog za učešće Rusije.

Odluka dolazi u trenutku kada je italijanska vlada izrazila protivljenje ruskom prisustvu, dok je Evropska komisija najavila mogućnost obustave finansijske podrške. Ostavka petočlanog žirija uslijedila je dan nakon posjete inspektora italijanskog Ministarstva kulture, koji su u Veneciji prikupljali informacije o odluci vezanoj za ruski paviljon.

Žiri je trebao odlučivati o dobitnicima prestižnih nagrada, uključujući Zlatnog i Srebrnog lava, a ceremonija je bila planirana za 9. maj. Međutim, nakon razvoja situacije, organizatori su saopćili da će dodjela biti pomjerena za 22. novembar 2026. godine, uz najavu da će biti dodijeljene dvije nagrade.

Jedna od nagrada bit će uručena za "najbolje nacionalno učešće" među 110 učesnika, slijedeći princip inkluzije i ravnopravnog tretmana.

- Ovo je u skladu sa temeljnim duhom La Biennale, temeljenim na otvorenosti, dijalogu i odbacivanju svake vrste isključenja ili cenzure - navodi se u saopćenju.

- La Biennale treba biti i mora ostati mjesto primirja u ime umjetnosti, kulture i umjetničke slobode - dodali su organizatori.

Prošle sedmice žiri je najavio da neće dodijeliti nagrade umjetnicima iz zemalja čiji lideri su suočeni s optužbama za zločine protiv čovječnosti, što je očigledno bila reakcija na rusko i izraelsko učešće.

Evropska komisija je nedavno obavijestila Venecijansko bijenale da planira obustaviti ili ukinuti svoju finansijsku podršku od 2 miliona eura zbog učešća Rusije.

Također, italijanska vlada, koja je izrazila protivljenje ruskom učešću, suočila se sa žestokim kritikama organizatora. Ministar kulture Italije, Alesandro Đuli (Alessandro Giuli), izjavio je da je odluka o ruskom učešću donesena "potpuno nezavisno od Venecijanske fondacije, uprkos protivljenju italijanske vlade".

Vlada desničarske koalicije, predvođena Mateom Salvinijem, zamjenikom premijera i liderom desničarske Lige, bila je jedina koja je pozdravila povratak Rusije na bijenale. Salvini je poznat po podršci ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Venecijansko bijenale se uvijek zalagala za "otvorenu instituciju" koja "odbacuje bilo kakav oblik isključenja ili cenzure umjetnosti". Međutim, ukrajinske vlasti su apelirale na organizatore da preispitaju učešće Rusije, navodeći da bi bijenale moglo postati "pozornica za pranje ratnih zločina".