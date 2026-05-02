U Teatru 071 održat će se predstava "Posljednji čas klavira" povodom Dana Općine Stari Grad

U okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad, predstava Teatra 071 "Posljednji čas klavira", autora Adnana Lugonića, u režiji Nine Nikolikj, bit će izvedena u srijedu, 6. maja u 20:00 sati u prostorijama CZKS-a, u ulici Sime Milutinovića 2/II.

Radnja predstave smještena je u stan u istočnonjemačkom gradiću Biesenthalu, gdje se susreću Jasmina, izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i Frau Gut, učiteljica klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, razvijaju blizak i prijateljski odnos, koji se odvija u atmosferi svakodnevnih susreta i razgovora, dok u drugoj prostoriji Jasminina kćerka vježba klavir. Taj naizgled običan susret postaje emotivna priča s neočekivanim krajem.

U predstavi igraju Selma Alispahić i Džana Džanić.

Rediteljica Nina Nikolikj ističe da predstava na intiman način progovara o univerzalnoj temi sudbine izbjeglica, ali i o širim društvenim problemima nedostatka solidarnosti i razumijevanja, koji često dovode do podjela i predrasuda. Kako navodi, kroz priču se otvara i pitanje usamljenosti kao posljedice narušenih ljudskih odnosa i tolerancije.

Dramaturg predstave je Adnan Lugonić, scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš - Selimović, kompozitor Oliver Josifovski, fotograf Velija Hasanbegović, dok dizajn plakata potpisuje Almir Kurt Kugla.

Predstava je realizovana u koprodukciji s Peripetija Production, a projekat Teatar 071 podržali su Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općina Stari Grad, u saradnji s Multimedijalnim centrom kulture CZKS-a.

Ulaznice su dostupne isključivo online putem platforme karter.ba.