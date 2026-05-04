Umjetnica Alisa Teletović: Na pusti otok bih ponijela boje i papir

Ime i prezime: Alisa Teletović.
Datum i mjesto rođenja: 14. maj 1974., Banja Luka.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pomislim da će dan biti lijep, popijem toplu vodu, pa kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Plesačica, vrtlarica.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Umjetnica.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Boje i papir, muziku.
Najdraža pjesma: „Freedom“ – Džordž Majkl (George Michael) i sve iz 90-ih.
Šta gledate na televiziji: Serije snimljene po romanima Agate Kristi (Agatha Christie) i slične detektivske priče.
Šta Vas nervira: Psovanje i loši maniri.
Najdraži grad: Adelajd i Melburn.
Najbolji poklon koji ste dobili: Masaža.
Čega se plašite: Smrti.
S kim najradije pijete kafu: Sama sa sobom.
Omiljena društvena mreža: „Čovječe, ne ljuti se“.
Najdraža boja: Zelena, roze i žuta.
Ko Vam je uzor: Sadguru (Sadhguru) i Dipak Čopra (Deepak Chopra).
Najdraži pisac: Štefani Štal (Stefanie Stahl).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Više ljubavi, empatije, razumijevanja i strpljenja među ljudima.
Omiljeni muzičar ili bend: Sade, Tina Tarner (Turner), Eurytmics.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Dijete u tebi mora pronaći svoj zavičaj“, Štefani Štal.
Tim za koji navijate: Za svoju porodicu. I za svoju umjetnost.
Omiljena narodna izreka: „Što možeš danas uraditi, ne ostavljaj za sutra“.
Koje pitanje najviše mrzite: „Jeste li aktivni?“ – ja sam kreativna i stalno radim.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Herkul Poaro (Hercule Poirot).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan, Tibet, Španiju i Norvešku.